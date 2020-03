Violó la cuarentena y en el dosaje de alcohol llevó la pipeta a su máximo

Un hombre no solo violó el aislamiento obligatorio por el coronavirus, si no que salió a conducir su vehículo totalmente borracho. Cuando fue controlado, no solo no tenía justificación para andar por la calle, si no que la alcoholemia arrojó que circulaba con 3,0 gramos de alcohol en sangre.