¿Puede ir preso un imputado si sufre esquizofrenia?

Omar Alvarado (24) es uno de los acusados de participar en la violación de una turista y el asesinato de su hijo de 4 años en Playa Cavendish (Puerto Deseado, Santa Cruz). Sin embargo, al ser detenido, el hombre dijo que es esquizofrénico y que no recordaba nada de lo que pasó. A lo que sigue la gran pregunta: ¿cuándo puede considerarse inimputable alguien que cometió un delito? Para encontrar la respuesta, MDZ Radio se comunicó con la Dra. Laura Victoria Hanna, médica psiquiatra y psiquiatra forense.

"Para determinar la imputabilidad hay que hacer una entrevista psiquiátrica. Lo que sí puedo adelantar es que el hecho de que padezca esquizofrenia no lo hace automáticamente inimputable", analizó la especialista.

Determinar si una persona es o no responsable de sus actos no es un proceso sencillo. "En el cuerpo médico forense, por ejemplo, debe participar más de un perito para estos casos".

El artículo 34 del Código Penal establece que un ciudadano no es punible si en el momento del hecho no era consciente de lo que hacía. Por lo tanto -señaló la doctora- es importante el momento en que se haga la pericia. "Un paciente esquizofrénico, si está brotado, puede estar en ese estado delirante durante días o semanas", describió. Añadió, por otro lado, que de detectarse una enfermedad grave puede ordenarse la internación, para que el sujeto no se ponga en peligro ni ponga en peligro a los demás.

Por último, la psiquiatra se quejó de la nueva Ley de Salud Mental: "para muchos de nosotros implica un problema, porque nos dificulta las internaciones. Quiero decir que aunque sepamos que una persona está mal y debe recibir tratamiento de modo urgente, se nos ponen palos en la rueda".

En los próximos días se realizarán pericias sobre el detenido Omar Alvarado. El otro acusado, un adolescente de 16 años, insiste en que participó del ataque porque el hombre lo obligó.