Preocupación por ola de asaltos en comercios de Godoy Cruz

La indignación se ha apoderado de los comerciantes cuyos negocios están ubicados en las inmediaciones de la plaza de Godoy Cruz. Se sienten desprotegidos y creen que los delincuentes se han ensañado con ellos y que se van turnando para robarles, aprovechando la nula o mínima presencia policial en la zona.

En la última semana, al menos tres comercios ubicados entre las calles Rivadavia y Las Heras de Godoy Cruz, a una cuadra de la plaza departamental, fueron víctimas de la inseguridad y los hechos han ido escalando en cuanto a violencia y con respecto a la "audacia" de los malvivientes.

"A mí me entraron la semana pasada. Rompieron una vidriera de 3 metros a las 3 de la tarde. Tengo cámaras y rejas, pero no les importa nada", contó Marcelo Bahamonde, dueño de la zapatería Bahamonde ubicada en la esquina de Rivadavia y Las Heras.

"A la tienda de ropa de al lado también entraron a robar a la hora de la siesta hace unos días y anoche entraron a robar a la fiambrería ubicada en Las Heras 20. A nosotros nos robaron con el local cerrado, pero anoche fue un asalto armado a local abierto. Amenazaron al dueño de la fiambrería, a su mujer y a una empleada", agregó Bahamonde, alertando sobre la escalada de violencia de los asaltantes.

La indignación de los vecinos viene creciendo por la poca presencia policial que hay en la zona, que a su entender favorece el accionar de los delincuentes. "A la siesta no hay nadie y a la noche prácticamente tampoco. A veces pasan a la mañana a preguntar alguna tontera, pero cuando tienen que estar nunca hay nadie", se quejó Bahamonde, cansado de la situación.

Por último, el comerciante lamentó que la única solución que les ofrecen desde el municipio es adherirse al sistema de monitoreo pagando $800 todos los meses. "No creo que sea la solución. Tengo cámaras y rejas y no tienen problema en romper una vidriera a las 3 de la tarde. Esto ya no da para más", concluyó Bahamonde