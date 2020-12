Caso Florencia: los papás expresaron su bronca y ya tienen abogados

El padre, José, casi no habló. "Sin palabras", repetía. La madre cargaba toda la tristeza en la mirada. Fue este mediodía, durante la conferencia de prensa que se realizó en la explanada de la fiscalía. Tras la exposición de la fiscal Ríos, los papás de Florencia expresaron su bronca ante el femicidio de su hija y aseguraron que no se van a quedar con los brazos cruzados.

Sobre el llamado al 911 que se hizo el día del crimen y que nunca fue respondido, la mamá opinó: "Es irónico que llamara un hombre para denunciar que mi hija estaba sufriendo violencia de género, y que además lo atendiera una mujer y le cortara. Nos duele en el alma y no queremos que esto le pase a nadie más".

Consultada acerca de las declaraciones del Jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, quien en la primera conferencia de prensa puso el foco sobre "los peligros de las redes sociales" y no sobre las fallas en la seguridad de la provincia, la mujer fue escueta: "parece que él no es padre y que no es abuelo".

A un costado, el papá seguía observando todo en silencio. "No me pregunten a mí. Hablen con los abogados", insistía.

Los abogados querellantes durante la conferencia.

"Arancibia es un psicópata"

En la jornada también se confirmó que el estudio de los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena asumirá la querella en dos causas penales: por un lado la que investiga el femicidio de Florencia y por otro la que tiene que ver con la llamada al 911.

"El próximo martes tendremos la prisión preventiva de Arancibia", anticipó Magdalena. Paralelamente, se pedirá el sobreseimiento de Micaela Méndez, quien -según las pruebas- no habría tenido que ver con el asesinato.

"Queremos ver si es posible citarla como testigo a Méndez, para que informe si Arancibia cometió otros delitos, como el grooming", siguió el letrado.

Podrían acumularse más denuncias contra el imputado

Si bien la fiscal Ríos anticipó que sobre el detenido todavía rige la presunción de inocencia, la querella salió con los tapones de punta: "creemos que Arancibia actuaba solo y que lo hacía como un manipulador y un psicópata que cooptaba a menores. Y si bien falta producir mucha prueba, con lo que hay ya es suficiente para que esté tras las rejas".

Magdalena reveló también que ya se han recibido llamados de otras personas que podrían haber pasado situaciones similares a las que padeció Florencia; por lo que las denuncias contra Arancibia podrían empezar a acumularse.

Y si finalmente la causa es elevada a juicio, el hombre deberá enfrentar el veredicto de un jurado popular: arriesga la pena de prisión perpetua. Arancibia está detenido en el penal de Boulogne Sur Mer.

Responsabilidad estatal

A su turno, otro de los abogados querellantes, Cristian Vaira Leyton, adelantó que irán por la cadena de responsabilidades que hubo detrás de la inacción en el llamado al 911. Este es el audio de aquel diálogo que podría haber cambiado la historia:

"Acá la responsabilidad del Estado es enorme -observó Vaira Leyton-. La inacción ante ese llamado es imperdonable, no solo desde lo jurídico sino también desde lo humano. Vamos a ir avanzando con pruebas, pero queremos llegar hasta el fondo de esta cuestión, para que el hilo no se corte en lo más fino y nos terminemos quedando solamente con lo que hizo la operadora. Esa efectiva policial tiene un supervisor, y ese supervisor tiene a su vez un superior".

Para Vaira Leyton, la falla en el 911 tiene antecedentes inmediatos y muy preocupantes. "Esto no fue una experiencia aislada. Nosotros hemos trabajado recientemente en un caso en el que una persona atropelló a otra y escapó. Luego, el conductor llamó al 911 para avisar que él había sido el culpable y desde el centro de llamadas nunca se comunicó esto a las autoridades. Cosas así no pueden seguir ocurriendo", sentenció.

Así las cosas, los papás de Florencia cuentan ahora con un equipo jurídico integrado por los mencionados Vaira Leyton y Magdalena, más los doctores Lucas Colucci y Federico Schlegel. "Vamos a ir hasta el fondo", adelantan los abogados de la familia.