Maradona: se inició una investigación penal para despejar dudas sobre su fallecimiento

La fiscal Laura Capra, que trabaja en la fiscalía de Benavídez (Tigre, Provincia de Buenos Aires) ya está en el interior del barrio cerrado San Andrés, donde este miércoles murió, a los 60 años, el ídolo popular Diego Armando Maradona. En tanto, otros tres fiscales esperan para poder ingresar al sitio y colaborar en la investigación penal que acaba de iniciarse.

Semanas atrás, parte de la familia de Maradona había expresado alguna desconfianza respecto al entorno que estaba rodeando al ex futbolista hasta hace poco. Vuelan rumores y versiones. Tal vez por eso los fiscales intentarán conseguir la autorización de las hijas para que se realice una autopsia sobre el cadáver del "diez".

Se trata de un protocolo que suele seguirse para decesos que no se producen en centros de salud, aunque si se tienen en cuenta las declaraciones que habían hecho recientemente Dalma (33), Gianinna (31) y Jana (24), el dato tiene un peso particular.

Las tres mujeres habían decidido quedarse con su padre luego de algunas complicaciones de salud: Maradona sufrió primero una internación por anemia y luego por un hematoma en la cabeza. Trascendió, además, que padecía adicción a los fármacos y el alcohol. Para las hijas, esto puede haber estado vinculado con algunas amistades de "el Diego".

Hoy su cuerpo no dio más. Los primeros informes destacan que no hay indicios de una muerte violenta. No obstante, será de sumo interés detectar cuál fue el factor que desencadenó la crisis terminal del ídolo.