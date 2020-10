Vicuña Mackenna: quién fue el cura párroco asesinado

El cura párroco asesinado es Jorge Vaudagna, de 58 años de edad. Si bien aún no hay mucha información al respecto, se sabe que en las últimas horas su muerte se produjo en la puerta de la parroquia que se encuentra en el centro de Vicuña Mackenna.

Según los vecinos de la zona, el cura párroco habría recibido una serie de disparos en el marco de un intento de robo. Sin embargo, aún no hay nada confirmado y las autoridades pertinentes se encuentran haciendo las investigaciones del caso.

¿Quién fue Jorge Vaudagna?

La conmoción que la noticia generó en los habitantes de Vicuña Mackenna no sólo se debe al acto delictivo en sí, sino que habla ante todo de lo que Jorge Vaudagna representaba en el marco de la comunidad.

De 58 años de edad, Vaudagna era oriundo de Sampacho, una localidad cercana a Vicuña Mackenna. Durante los últimos diez años, fue el sacerdote de la Iglesia San José, la cual se ubica sobre la calle Estrada frente a la Plaza Sarmiento

El Padre Jorge, tal como era conocido por los vecinos del pueblo, no se detuvo en sus funciones ni siquiera en el marco de la actual pandemia, ya que grababa las misas en un domicilio particular para que los fieles no se quedaran sin las mismas.

¿Cuál era el mensaje de Jorge Vaudagna?

En una entrevista que le realizaron hace algunos años, Jorge Vaudagna decía: “Cada día que vivimos tenemos la posibilidad de hacer una comunidad más linda, más agradable, donde uno se sienta a gusto donde está, donde tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos, y tenemos muchas capacidades para dar”.

Al mismo tiempo, hacía referencia a la necesidad de pensar en términos colectivos, trascendiendo todo punto de vista que se enfoque sólo en lo individual: “El mensaje no es pensar tanto en uno mismo. A veces la tentación es ‘sálvese quien pueda’, y a veces no me interesa el rostro del otro (…) cuando caminamos junto a otros, cuando compartimos junto a otros”.

Finalmente, el Padre Jorge decía cuál era, para él, la clave para mejorar un poco el estado actual de las cosas: “Yo creo que es un poco valorarnos como personas, más allá de la relación y el trato que uno pueda tener con el otro”.

¿Cómo despidieron sus compañeros al párroco Jorge Vaudagna?

Uno de los primeros mensajes que apareció tras la triste noticia fue el del Obispado de Río Cuarto, que en su cuenta de Instagram subió una foto del Padre Jorge acompañada por el siguiente texto: “Ante el fallecimiento del Pbro. Jorge Vaudagna, como comunidad diocesana rezamos por su eterno descanso. Acompañamos especialmente a su familia y a la comunidad parroquial de Vicuña Mackenna”.

Otro de los que se manifestó de forma pública es el Padre Edgar Cattana, quien mantenía un vínculo de amistad con Vaudagna. En el contexto de una entrevista, Cattana declaró: “Se ha muerto un hermano”.