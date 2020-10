Se enteró que lo había denunciado por violento y la dejó en coma a balazos: "Put... de mierda, te voy a dar tres tiros"

Una mujer de 28 años fue gravemente herida y permanecía hoy internada en coma farmacológico, tras ser atacada a balazos en su vivienda de la localidad bonaerense de Cuartel V, partido de Moreno, hecho por el cual la policía busca a su pareja, que está prófugo, informaron fuentes de la fuerza.



El intento de femicidio se registró el sábado último en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Asunción, en el mencionado municipio del partido de Moreno, donde la joven convivía con su agresor, a pesar de que según su familia ella había radicado tres denuncias por violencia de género en la Justicia para solicitar la exclusión de hogar.



Los voceros señalaron que la Policía tomó conocimiento del hecho una vez que la víctima, Jesica Fernández Arguello, de nacionalidad paraguaya, ingresó para ser asistida en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 12 de Moreno a raíz de los cinco disparos. Por el ataque, fue denunciado Justino Del Valle Ríos (30), también oriundo del país vecino, y quien escapó y es intensamente buscado.



El episodio fue relatado esta mañana por Tania, la hermana de la víctima, quien en diálogo con el canal de noticias TN explicó que todo comenzó cuando Ríos encontró en el teléfono celular de Jesica fotos de las denuncias que le había realizado, tras lo cual la amenazó de muerte y salió de la vivienda.

Ríos, el hombre que baleó a su pareja porque lo había denunciado





"Ella lo había denunciado a escondidas, y me llamó desesperada pidiéndome que la acompañara porque tenía miedo, y me fui a su casa junto a mi hijo", comentó la mujer.



Tania relató que poco después, el agresor golpeó la puerta mientras la víctima se encontraba bañando a su hijo en el primer piso, y cuando ingresó "se fue directamente arriba, le dijo 'puta de mierda, te voy a dar tres tiros'", por lo que Jesica "bajó corriendo" para resguardarse. "Me contó lo que le dijo y le pedí que agarrara a los chicos y nos fuéramos, pero apenas le dije eso el tipo ya estaba ahí, nos cerró la puerta principal, no podíamos salir", siguió.



Además, recordó que Ríos "estaba lúcido, era consciente de lo que hacía" y no parecía estar alcoholizado, por lo que ninguna imaginó hasta ese momento que estaba armado. "Mi hermana empezó a forcejear, él la empuja y ahí le empezó a disparar, le dio cinco tiros", contó notablemente angustiada.



De acuerdo a su relato, en ese momento Tania se ubicó frente a su hermana y le dijo al hombre que la matara a ella y no a Jesica, "pero él gatilló y se quedó sin balas", por lo que "agarró desesperado la llave y se fue".



"La Justicia hizo oídos sordos, esperó a que mi hermana estuviera en estas condiciones para moverse, nunca le dieron un botón antipánico, nada", dijo. "No sé si mi hermana va a salir, está muy grave. Yo pido justicia, que este asesino de mierda pague por lo que hizo", concluyó.





Por su parte, una de las primas de la víctima aseguró que no conocía "la gravedad" de la situación, hasta que la semana pasada se comunicó con ella y le contó "que se estaba separando" y que ya había radicado la tercera denuncia contra Del Valle Ríos.



"Ahora está con una traqueotomía, tiene perforado el abdomen, el pulmón, el corazón, tiene una bala en el hombro y otra en el brazo, tiene cinco balas adentro de su cuerpo y la operación duró seis horas", agregó la mujer, quien también recordó que el prófugo disparó una sexta vez y que ese proyectil "le rozó la cabeza" a Jesica, aunque impactó en un electrodoméstico.



Al respecto, las fuentes precisaron que hasta esta mañana la joven permanecía internada en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y en coma farmacológico, con un estado de salud delicado, mientras los médicos aguardan su evolución.