La amenaza de suicidio de uno de los detenidos: "Ustedes serían culpables"

Uno de los diez rugbiers detenidos e imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa (19) publicó un descargo en que advirtió que si decide "suicidarse" y luego se "demuestra" su "inocencia", quienes lo insultan en redes sociales "serían culpables del delito" que lo "acusan"; mientras que otro apuntó al resto de los acusados como responsables de incriminar a Pablo Ventura (21) como sospechoso.

"Sinceramente no entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuese algo fácil y, sabiendo que en mi situación si sus amigos se están peleando tampoco hubiera podido hacer nada", indicó Luciano Pertossi (18), uno de los apresados, a través de una historia de Instagram.

Y advirtió: "Si yo decido una situación de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, todos ustedes serían culpables del delito que me acusan". Pertossi está detenido junto a su hermano Ciro (18), quien fue imputado como coautor del delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".

El tercer hermano apresado es Lucas (20), quien también publicó en Instagram una historia en la que responsabilizó a los otros rugbiers de acusar a Ventura (21): "La gente nos putea, nosotros no nos merecemos esto. Mis supuestos 'amigos' quisieron echarle la culpa que no tiene nada que ver como Pablo Ventura, en el video se puede ver como Ayrton Viollaz, Matías Benicelli y yo no tenemos nada que ver. Ojalá digan toda la verdad".

El joven remero fue detenido como otro de los sospechosos del crimen de Báez Sosa, aunque fue liberado en la noche del pasado martes luego de que la fiscal no pudiese acreditar que estaba en la ciudad de Villa Gesell durante la madrugada en que se produjo el ataque a Báez Sosa, tras el análisis de las pruebas aportadas por la defensa.

Según lo dispuso la Justicia, los 11 acusados deberán concurrir los días 23, 24, 27 y 28 de enero, a partir de las 8.30, en el Centro de Convenciones "Néstor Kirchner", ubicado en el Paseo 139, casi Ruta Nacional 11, de Villa Gesell, para participar de una rueda de reconocimiento con los amigos de Báez Sosa que presenciaron el ataque.