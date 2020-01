Un perro atacó a una nena de 2 años y la dueña no se hizo cargo

Una pequeña de solo 2 años fue brutalmente atacada por un perro cuando pasaba por la vereda y la dueña del animal no solo no se hizo cargo del incidente, si no que ni siquiera salió a ver lo que había sucedido estando presente al momento del ataque.

El hecho fue denunciado por la madre de la menor a través de su cuenta de Twitter, donde también brindó escalofriantes pormenores de la agresión sufrida por su hija que derivó en puntos de sutura en el rostro de la nena.

"Mi hija de 2 años iba caminando por la vereda cuando un perro salió de su propiedad mientras ella pasaba directamente para atacarla. Se le prendió de su carita. Mi novio solo pudo sacárselo después de un rato a patadas", escribió Valentina Gribaudo.

Como puede apreciarse en las fotos que compartió la mujer tras el ataque sucedido, la pequeña sufrió graves heridas en el rostro que tuvieron consecuencias más allá de lo estético.

"Mi bebé fue directamente a la clínica, este perro no solo le arruinó estéticamente su cara. Le hicieron puntos desde el cachete hasta abajo de su mandíbula y La dueña NO abrió estando en su casa", detalló la mujer en la red social.

Mi hija, 2 años. Iba caminando por la vereda cuando un perro salió de su propiedad mientras ella pasaba directamente para atacarla. Se le prendió de su carita. Mí novio solo pudo sacarselo después de un rato a patadas. Después del ataque, entre la desesperación del hecho+ pic.twitter.com/uFutfRAcki — Valentina (@ValeGribaudo_) January 20, 2020

Tras revelar que la dueña del can no se hizo cargo y que no sabía si su mascota estaba vacunado, agregó: "No puedo creer la falta de humanidad. Me duele en el alma porque hoy fue mi bebé y la tengo que ver así por falta de consciencia de una persona así".