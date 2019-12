Lo condenaron por golpear a su ex mujer y "picanear" a sus tres hijos

Los dramáticos hechos que culminaron con una sentencia se produjeron en Rosario entre 2015 y 2016. Se trata de Cristian M., de 46 años, quien fue condenado a una pena de 5 años de prisión efectiva, acusado de haber golpeado en numerosas ocasiones a su pareja, además de lesionar e incluso "picanear" a sus propios hijos. Todo esto, pese a la prohibición de acercamiento que violó reiteradas veces.

El tribunal presidido por el juez Osmael Manfrín le imputó los delitos de "desobediencia a una orden judicial en cuatro ocasiones, lesiones dolosas leves calificadas - en 3 hechos- lesiones dolosas agravadas por la relación preexistente y por mediar violencia de género".



La condena dictada por el tribunal resultó levemente inferior a lo que había solicitado en su alegato la fiscal de la Oficina de Violencia de Género, Teresa Granato, quien había solicitado 5 años y medio de cárcel.



Uno de los hechos ocurrió en octubre de 2015 cuando el acusado, quien ya contaba con una prohibición de acercamiento a su ex pareja, la abordó aprovechando que ella se encontraba en su auto y la golpeó contra los vidrios.



Otro hecho se produjo entre los meses de mayo y octubre de ese mismo año en su domicilio, en donde el ahora condena lesionó a sus 3 hijos con una picana eléctrica.



La fiscal también acusó a Cristian M. por haber lastimado a su ex pareja en la puerta de su casa, donde la tomó del pelo para golpearla en el rostro y otras partes del cuerpo.



El ultimo hecho sucedió el 19 de enero de 2016 cuando el acusado se paró delante del auto de su ex pareja para impedirle el paso. Intentó abrirle la puerta trasera donde se encontraban sus hijos provocando que la mujer colisionara con otro vehículo.