El video de la pareja del jugador de Racing tras la agresión: "Mirá cómo me dejó la cara"

Tras hacerse pública la denuncia formal a Jonatan Cristaldo por violencia de género, se difundió un video de Morella De Las Heras, víctima y pareja del jugador, minutos después de una golpiza.

“Acá está cómo me dejó la cara, cómo me dejó -muestra su espalda-, cómo me arrastró por el piso, con los nenes en el cuarto, acá está el buenito”, dice Morella a cámara mostrando uno por uno los golpes y su rostro hinchado alrededor del ojo replica Minuto Uno.

Noticias Relacionadas Jugador de Racing, denunciado por violencia de género

Incluso, se llega a escuchar la voz del delantero de Racing de fondo, a lo que la denunciante grita: “Vos, por qué no filmás esto ya que te gusta tanto grabar, se ve el agua por el piso. Mirá como tengo la cara toda hinchada como un huevo ¡Filmá bol… ya que te gusta tanto filmar a vos!”.

De Las Heras denunció a Cristaldo por golpes y lesiones el pasado 24 de noviembre en la sede policial de Rincón de Milberg, Tigre. Según fuentes policiales, el ex jugador de Vélez, de 30 años, golpeó De Las Heras en su domicilio de Nordelta y le ocasionó lesiones leves antes de retirarse del lugar. En la causa interviene el Dr. Diego Callegari, de la Fiscalía de Género del Municipio de Tigre. Fuente: Minuto Uno