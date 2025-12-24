Misiones: Patricia Buckmayer rechazó la prohibición de la pirotecnia y generó fuerte debate

Mientras el gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua, y los intendentes de la totalidad de los municipios plantearon la no utilización de pirotécnica en las celebraciones de la Nochebuena, Navidad y fin de año, la concejala por La Libertad Avanza de la ciudad de Montecarlo, Patricia Buckmayer, cuestionó la prohibición de la venta y apeló a “la libertad que tienen los comerciantes de comercializar este producto”.

Sabido es del daño que produce la pirotécnica en chicos con TDA y en los animales. En declaraciones a la prensa provincial, la edil dijo que la prohibición es una ´medida arbitraria´ que afecta el derecho de los trabajadores. Propuso un ´cambio cultural´ en lugar de restricciones legales. "Desde La Libertad Avanza se promueve la libertad de comercializar. Prohibir la venta de la pirotecnia me parece una medida arbitraria que cercena el derecho al trabajador".

Si bien la concejal reconoció el impacto negativo de los estruendos, aclarando que en su vida privada no utiliza estos productos debido al daño que causan a «gente con TDA, ancianos, animales y personas con autismo, sostuvo que la solución no debe ser punitiva. "Es una decisión que se debe basar en un cambio cultural», explicó, sugiriendo que la prohibición actual «fomenta la venta clandestina".

La propuesta del bloque libertario apunta a una desregulación parcial, donde se separe la pirotecnia lumínica de la sonora y se regulen horarios, en lugar de mantener la veda comercial vigente. "El uso responsable, sobre todo, no la prohibición del uso", sentenció.

La concejala planteó que los comerciantes tienen la libertad de comercializar el producto.

De su parte, el gobernador Hugo Passalacqua reiteró su pedido de evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año y remarcó los riesgos que estos artefactos representan para la salud de las personas y el bienestar de los animales.

El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales, donde el mandatario apeló al cuidado colectivo y a una celebración responsable. En su publicación advirtió que la pirotecnia sonora implica peligros para las familias y genera un fuerte impacto negativo en las mascotas.

Passalacqua subrayó la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables durante Navidad y Año Nuevo, en particular a niños, personas mayores, personas con hipersensibilidad auditiva y quienes presentan trastornos del espectro autista. También recordó que el uso de pirotecnia incrementa el riesgo de accidentes domésticos e incendios.

El planteo del gobernador se inscribe en una línea sostenida de concientización que busca desalentar estas prácticas y consolidar un cambio cultural orientado a la convivencia y al cuidado de la comunidad durante las fiestas.

No es la primera vez que esta edil plantea situaciones en contra de la opinión de la mayoría de la sociedad. En julio pasado, MDZ se hizo eco de declaraciones en favor de la reivindicación de los Falcon verdes utilizados por la última Dictadura Militar para detener y secuestrar personas.

El 31 de julio, este diario publicaba que la docente Patricia Buckmayer, concejala electa por la LLA, con referencias al accionar represivo de la última dictadura, desató un amplio repudio en Montecarlo. La dirigente libertaria ironizó sobre un supuesto nuevo Ford Falcon verde, por lo que la CGE la separó de su cargo.

La concejala electa por La Libertad Avanza (LLA) de la localidad misionera de Montecarlo, Patricia Buckmayer, docente y vicedirectora de la Escuela Nº 661, quedó envuelta en una fuerte polémica luego de realizar una publicación en su cuenta personal de Facebook que fue ampliamente repudiada por sectores políticos, sociales y educativos de Misiones.