El Gobierno de la Ciudad prohibió el uso de pirotecnia con "efecto audible"

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la prohibición del uso de pirotecnia con “efecto audible” en todo el territorio porteño. La decisión apunta a disminuir los efectos negativos del estruendo sobre la salud de personas mayores, bebés y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), además de prevenir daños en animales y en el ecosistema urbano.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien remarcó que se trata de una demanda reiterada por los vecinos. “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, señaló en un posteo en X.

La normativa declara a Buenos Aires como "zona calma libre de pirotecnia" y prohíbe el uso de cualquier artificio pirotécnico que genere estruendo. Además, establece que esta restricción también rige para eventos y espectáculos organizados por organismos del sector público de la Ciudad.

Prohibición del uso de pirotecnia La resolución encomienda a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) la adecuación del marco normativo vigente y la implementación de las medidas necesarias para regular el uso de artefactos pirotécnicos y productos de estruendo. El organismo será el encargado de controlar el cumplimiento de la disposición, en línea con su rol de preservar la salud pública y la calidad ambiental.

Hasta ahora, la prohibición alcanzaba solo a zonas específicas. Desde 2020, existía una restricción en un radio de 100 metros alrededor de hospitales, reservas ecológicas, el Ecoparque y áreas naturales como Costanera Norte, Costanera Sur y el Lago Lugano. Con la nueva normativa, la limitación se amplía y pasa a regir en toda la Ciudad.