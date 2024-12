Pirotecnia: por qué no alcanza con “tapar los oídos” y es importante respetar la ley

Los festejos de Navidad volvieron a Mendoza con un viejo condimento: el uso indiscriminado de pirotecnia. Desde la medianoche y durante largos minutos los estruendos se hicieron sentir en distintos departamentos de la provincia.

Ayer, la vicegobernadora Hebe Casado desató la polémica después de que aconsejara medicar a las mascotas y tapar los oídos de los niños. “Creo que es importante que los dueños de mascotas tengan las precauciones de ir al veterinario y que les den alguna medicación para que los animalitos no sufran los impactos de la pirotecnia. Lo mismo con aquellas personas que tienen en su familia algún niño autista, hoy vienen dispositivos que permiten evitar el ruido, tengan ese cuidado de que los chicos puedan tener algo que les tape los oídos”, dijo la médica sanrafaelina.

Las asociaciones y los familiares de personas con discapacidad no tardaron en responder, explicaron lo crítico de la situación y exigieron que se cumpla la ley para que “todos puedan vivir las fiestas en paz”.

Uno de los primeros en hacer el descargo en redes sociales fue el especialista en autismo, Eduardo Sotelo. “Muchas familias piden más control y la vicegobernadora, en vez de hacer valer la ley, aconsejó tapar los oídos. Quiero recordarle a la vicegobernadora que en 2021 falleció un joven autista en Mendoza la noche del 24 debido a que los estruendos lo desorientaron y un conductor lo atropelló”, dijo el profesor en su cuenta oficial.

Desde la Asociación Civil Mendocina Creando Huellas también repudiaron los dichos de Hebe Casado. “Es una burla para los familiares y las personas con discapacidad. Durante mucho tiempo se hicieron campañas para concientizar y educar a la población sobre el uso de la pirotecnia. Necesitamos que se regule, se prohíba y se actúe frente a lo que está sucediendo. Cada vez es más la gente que sufre ante los fuegos artificiales”, dijo la presidenta de la asociación, Juliana Martínez.

Por qué no alcanza con tapar los oídos

“A mi hijo le molestan ciertos ruidos y se altera. Le he comprado protectores auditivos y no los tolera. Él no tolera una gorra, nada en la cabeza, ni que le toquen el pelo, hasta me cuesta lavarle la cabecita. Cuando trato de ponerle los protectores, se los saca. La solución de tapar los oídos no es tan fácil”, comentó Sandra, mamá de un nene con autismo.

Esta situación se repite en muchas personas con discapacidad porque en general sufren hipersensibilidad auditiva y sensorial por lo que no toleran protectores o algo que rocen sus orejas. Además, cambiar las rutinas genera ansiedad y una desregulación que puede tardar días en volver a la normalidad.

El ruido genera ansiedad y estrés en personas con TEA.

“La mayoría de los chicos con alguna discapacidad sufren hipersensibilidad auditiva. Estar expuestos a estruendos fuertes les genera angustia, estrés, colapsos y desregulación. Esto lleva a que tengan crisis en las que se golpean a sí mismos, a sus cuidadores o se encierran. Los chicos no pueden pedir ayuda ni manifestar la intensidad de su malestar”, señaló Juliana Martínez.

“A mi hijo con síndrome de down no puedo ponerle nada en la cabeza ni algodones en los oídos. La hipersensibilidad auditiva tiene también una cuestión sensorial y el roce con algunos objetos genera una desregulación. Además, los protectores auditivos son caros y no todos los niños los pueden soportar”, agregó.

La importancia de respetar la ley

En Mendoza hay tres fechas clave: 2013, 2016 y 2020. En 2013, se sancionó la ley 8632 que prohíbe en toda la provincia la “utilización, tenencia, acopio, exhibición para venta, fabricación para uso particular y/o expendio al público de los artificios de pirotecnia y cohetería”.

En 2016, el Ministerio de Seguridad comenzó a realizar acciones para llegar al objetivo de Pirotecnia 0 en toda la provincia. Y a partir de 2020, se prohibió la venta y el uso de pirotecnia en todos los departamentos a través de ordenanzas municipales. En Mendoza, se prohibió la venta al público de pirotecnia en 2013.

En Mendoza, también está prohibida la venta de fuegos artificiales en stands de material metálico en playas de supermercados e hipermercados y anexar la venta de pirotecnia a un comercio de otro rubro.

En 2013, Tadeo García Zalazar fue el impulsor de la ley cuando era legislador. En 2021, la también radical María José Sanz presentó un proyecto para mejorar la letra de la ley, pero nunca se sancionó. Entre los fundamentos, las iniciativas aseguraban que es “de vital importancia la prevención de cualquier acción que conlleve al riesgo de salud e integridad de personas, sobre todo personas adultas mayores, veteranos/as de guerra, que les es traumático el recordar esos estruendos, personas con patologías cardiacas, personas con discapacidades cognitivas o neurológicas que no comprenden la causa de explosiones, tales como Síndrome de Down, Asperger, Autismo”.

En este sentido, el rol de los legisladores es clave para velar por la República, la división de poderes y hacer de la Legislatura una verdadera caja de resonancia de las necesidades y la voluntad popular.