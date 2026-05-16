Miriam Domínguez: "La Ley de Identidad de Género desprotege a los menores"

Miriam Domínguez , referente de Manada , una organización de familias que acompaña casos de niñas, niños y adolescentes con disforia de género , planteó una mirada crítica sobre el modo en que se aborda esta problemática en Argentina. Según explicó, el espacio nació a partir de experiencias compartidas entre madres que comenzaron a notar patrones similares en los relatos de sus hijas adolescentes.

En Entrevistas MDZ , Domínguez cuestionó el rol de los profesionales de la salud, las instituciones educativas y la Ley de Identidad de Género frente a situaciones que, sostiene, requieren “prudencia, acompañamiento y escucha”. Además, advirtió sobre la influencia de las redes sociales, el impacto en las familias y el debate abierto en torno a los tratamientos médicos en menores de edad.

Estamos en el living de MDZ conversando con Miriam Domínguez. Miriam es esposa, es mamá, es abuela y es miembro fundador de la Organización Manada en Argentina. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo estás? ¿Q ué es "Manada"?

- Manada es una organización de familias. El nombre significa madres de niñas, niños y adolescentes con disforia de género acelerada. Son estos chicos que presentan una angustia o una incongruencia con su sexo natal y se auto perciben del sexo o del género opuesto al de nacimiento. La distinción de que sea en Argentina ¿es porque la fundación existe a nivel mundial? Sí. Si bien hay distintas organizaciones que son similares a la nuestra en distintos países; Manada se gestó en Argentina, pero alberga a familias de 18 países también. Y fueron distinguidos en el Senado de la Nación. ¿Por qué motivo? Precisamente por el trabajo que hacemos con todas las familias de contención, de administrar información, de ponerlas en contacto con profesionales de salud , etc. Así que premiaron a la Fundación por la labor en favor de los derechos humanos. Manada significa que son madres.¿Por qué madres, no hay padres? Sí, empezó siendo un grupo de mamás; mayoritariamente sigue siendo un grupo de mamás, pero además, hay papás y hay otros familiares también como abuelos, tías, hermanos. Las familias completas son los que accionan, las que interactúan. O sea, nosotros albergamos directamente a un miembro de la familia que entra en esta preocupación y se contacta con nosotros y a partir de ahí tratamos de trabajar con la familia en forma conjunta, completa.

- Resumiendo un poquito la historia y sin entrar en demasiado en detalle personal ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzó esto en la vida de ustedes?

- Esto comenzó cuando apareció la información de parte de nuestros hijos, en mi caso, de mi hija más chica de que se sentía un varón. En ese momento no había demasiada información o la poca información que había, correspondía a algo que no nos cuadraba, que no nos cerraba, que no entendíamos del todo. Y en esa búsqueda de información aparece una asociación de mamás de España que se llama Amanda y tiene un blog en donde están los testimonios de las madres acerca de cómo comenzaron ellas con todo este tema. Y cuando uno lee los testimonios es casi imposible no quedar identificado porque hay como todo un recorrido muy parecido, donde lo que nosotros escuchábamos de nuestras hijas como fundamento a ese sentimiento, era muy similar. Entonces era raro porque había distintas edades, distintos países, distintos contextos familiares y el discurso era exactamente el mismo. Inclusive había palabras que eran copiadas y metodologías muy calcadas.

- ¿Metodologías?

- Por ejemplo, las cartas que llegaban avisando esta situación eran casi un copypaste, o sea, se modificaban datos personales, pero después en todo el relato, la carta era igual. Era muy llamativo. Entonces, al leer todos esos testimonios entendimos que había cosas que no nos cerraban y la realidad es que las mamás de España lo que proponían era, precisamente, lo que a nosotros nos parecía lo más lógico, que era la prudencia. Era acompañar, escuchar y esperar, no tomar decisiones apresuradas, sobre todo cuando tiene que ver con la medicalización.

- ¿En qué etapa de su vida estaba? ¿Niñez, adolescencia?

- Adolescencia, adolescencia. Y la realidad es que después de que Amanda nos junta, nos pone en contacto a cuatro o cinco mamás de Argentina a través de un mail y nosotras nos empezamos a poner en contacto entre nosotras, entendimos que cada vez había más. Amanda nos seguía mandando más gente. Llegamos a ser diez y un día leyendo una nota en otro medio, que hablaba sobre la problemática pero en el norte de Europa nos dimos cuenta de que era lo mismo; esto está pasando acá también. Ahí la contactamos, ella nos propone dar nuestros testimonios y así lo hicimos.

- En esa instancia ¿ya habían consultado a profesionales de la salud, Miriam?

- Sí, cada una en su caso particular, lo primero que hace es consultar, porque vos, además, ves que tu hija está en una situación de tristeza, de angustia, que no está bien. Entonces lo primero que hacés es ponerla en manos de un profesional de salud y ellos, lamentablemente muchos, o no tienen idea de cómo encuadrar esto o de cómo manejar la situación, y otros, solamente tienen como un discurso de que bueno, esto es así, hay que ir por acá, como si fuera una especie de fábrica. "Se sigue este protocolo" y en ese seguir el protocolo uno ha escuchado cosas que son terribles para una mamá. Por ejemplo, que una psiquiatra, en mi caso, sin haber conocido a mi hija, (porque primero mi marido y yo tuvimos una entrevista con la psiquiatra), después de explicarle la situación y nos felicita y nos dice:- "bueno, felicitaciones, tienen un hijo trans".

- Perdón, ¿Felicitaciones?

- Sí, sí. Sin haberla visto. Y en ese momento mi cabeza explotaba. Porque yo no tenía idea, no sabía de qué me hablaba. Ella dice que no hay por qué angustiarse, que está todo bien. Siempre es mejor un hijo trans vivo que una hija muerta. Y entonces fue peor porque ya me instaló en una situación que yo no había pensado. Y en medio de eso uno como mamá se pregunta, ¿qué hago con todo esto? La idea de ella era que acudiéramos a un centro de diversidad, que ahí nos iban a explicar todo, que mi hija iba a estar contenida y, automáticamente, empezó a utilizar pronombres masculinos para mi hija. Y esto es recurrente, no es que sólo me pasó a mí.

La Ley de identidad de genero desprotege a los menores

La Ley de identidad de genero desprotege a los menores Tatiana Colangelo / MDZ

- En general hablás de hijas, en plural. Tu hija es mujer, pero, ¿con el resto de las mamás qué pasaba?

- Después de la nota muchas mamás se sintieron identificadas, muchas familias empezaron a escribirnos y ahí es cuando Manada toma forma como Agrupación de Padres. Por Manada ya pasaron más de 1200 familias con sus relatos y testimonios y fuimos viendo que hay mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, o sea, todas chicas. Entonces hicimos una encuesta (voluntaria y anónima) en la que cada familia empezó a volcar ahí toda la información y esa encuesta nos dio como resultado que hay un 92,8% de mujeres afectadas por la disforia.

- ¿Por sobre los varones y tienen algún alguna justificación, alguna idea de por qué pasa esto?

- Una idea tenemos y es que tiene que ver con este, no sé si llamarlo discurso, pero es un poco el relato de que la mujer es más vulnerable, porque a la mujeres las violan, las matan, no tienen espacios de poder o de de desarrollo personal como un varón, porque siempre a la mujer se la ve como el sexo débil. Entonces todo ese tipo de cosas fueron también "taladrando" la cabeza de una chiquita a los 12, 13, 14 años y todo influye. A eso habría que sumarle el tema de que, dentro de lo que los chicos consumen en redes, hay muchísima violencia hacia las chicas. Hay pornografía; hoy en día estas chicas consumen una pornografía con una violencia extrema y en edades muy tempranas. Se estima que un chico ya está expuesto a la pornografía desde los ocho años cuando tiene un teléfono inteligente. Entonces una chiquita de 14 años, con toda esa información, con la exposición que tiene en redes, con que además el algoritmo te va llevando, ves un caso de una chica o un chico que se dice trans y, automáticamente te van a aparecer un montón de casos más. Cualquier circunstancia que es inherente a la adolescencia, que tiene que ver con esta etapa de crecimiento en donde existen conflictos con el cuerpo (que todos hemos vivido, porque es algo natural) sobre todo en una nena, en una chica, porque tiene que ver con un desarrollo físico que todavía su cabeza no está preparada para asumir; genera un malestar. Y ese malestar, es algo natural que hay un acompañar de manera amorosa, natural, escuchando... En lugar de eso, se les dice que esa angustia es porque nacieron en el cuerpo equivocado. También hay que ver otras vulnerabilidades que tienen estos chicos, la mayoría tienen patologías previas de base o situaciones en el contexto social o familiar que hace que sean más vulnerables y más susceptibles a este discurso.

- Patologías de base, por ejemplo ¿cuáles?

- Nosotros tenemos contabilizados que del 40% de las personas que han pasado por Manada, o sea de las familias, las chicas, tienen patologías previas de base diagnosticadas y ese otro 60% nunca fue evaluado por profesionales de salud. En esas patologías tenemos TDH, autismo, Asperger, trastornos de la conducta alimentaria...

- ¿Y la Ley de Identidad de género en Argentina, qué rol juega en esta definición de los profesionales de la salud?

- En Argentina se jactaron de ser pioneros y de tener una de las leyes más vanguardistas. Y lo es, porque es de la más permisivas del mundo. O sea, la Ley de identidad de género, desprotege a los menores de edad. No se ve sobre los menores, un cuidado desde la ley. El menor dice que es trans, automáticamente se lo avala y se lo induce a empezar el camino hacia la transición de género. La transición empieza siendo social. Entonces los colegios, sin comunicarle a los padres, cuando un chico o una chica pide el cambio de nombre y de pronombres, se lo habilitan. Han habilitado inclusive, hasta los baños de varones a una nena. Hemos tenido nenas de 10 u 11 años en la escuela, yendo a los baños de varones, en contacto con varones obviamente más mayores, más grandes. Se suceden muchísimas complicaciones, a nivel social, entre sus pares, porque esto no afecta solamente al chico que está padeciendo la disforia, afecta también a todo el entorno. Los demás compañeros ya están inmersos en la problemática, quieran o no; ya tienen que saber de este tema y eso implica que una maestra o un profesor o quien sea de la institución, hablen de esta problemática siempre avalando "el respeto" hacia su compañerita/compañerito. Entonces, hay que empezar a llamarlo con el pronombre que eligió o el nombre de fantasía que eligió.

- Claro, el respeto parece pasar por el aval. Avalar y fomentar seguir por este camino.

- Pero nosotros vemos que muchos compañeros de colegio, en realidad están forzados a identificar a su compañera como un varón, aunque no se lo crean porque automáticamente aparece el correctivismo :-"tenés que respetar a tu compañera". ¿Y quién respeta el criterio de ese chico que dice:-"yo sigo viendo una nena y es una nena". Ahí el respeto está para unos y no lo está realmente donde debería marcarse, que es el pensamiento crítico de ese chico. Después de la transición social, aparece el cambio de documentación. La ley prevé que cualquier persona, sin ninguna necesidad de un diagnóstico, sin ninguna necesidad de ninguna evaluación, puede concurrir a un registro civil y hacer un cambio que es un trámite administrativo. Cualquiera va, se cambia el nombre, se cambia el sexo. El cambio registral en el DNI no solamente se reduce al DNI, se cambia también la partida de nacimiento. O sea que si vos sos mamá, también cambian tu historia de vida porque pasás de haber parido a una nena a haber parido a un varón. Registralmente tergiversan tu historia de vida.

- ¿Y después se puede dar marcha atrás?

- No, no, la persona que hace el cambio registral, no importa en qué momento se arrepienta de ese cambio, automáticamente si quiere volver atrás con ese proceso, tiene que judicializar. O sea, pasa a una instancia judicial en donde se tiene que demostrar por qué querés volver a tener tu sexo de nacimiento. Tenés que presentar un informe psiquiátrico, tenés que presentar un informe psicológico y, si al juez se le ocurre que todo eso corresponde y está bien y te lo quiere otorgar, lo hace. Pero si al juez se le ocurre que no, pasás a otra instancia que es el pedido de edictos policiales para ver si vos querés cambiar tu DNI porque te busca la justicia. O sea, ¿por qué no se hizo antes, no? Bueno, se hace para volver a tu sexo natal y obviamente todos eso es con costos para la persona que lo solicita. El trámite anterior, no; el anterior, es gratuito.

- Miriam para ir cerrando la conversación, por ahora, no quería dejar de preguntarte acerca del comercio. En varias oportunidades hemos escuchado a miembros de Manada hablar de que esto se sostiene porque hay un gran comercio detrás de la ideología. ¿Cuál es el comercio?

- El comercio es que si vos tenés una enfermedad, cualquiera sea, tenés que pagar medicación. Si tu enfermedad entra dentro del PMO (plan médico obligatorio), eso lo cubre el Estado. Las hormonas, por ejemplo, son carísimas, ni hablar de las cirugías.

- ¿Pero en menores de edad se aplican hormonas?

- Se aplicaban hasta antes del DNU. O sea, el DNU 62 25 prohibió el inicio de nuevos tratamientos hormonales y quienes ya estaban en tratamiento, siguen en tratamiento. Pero yo no le digo tratamiento sino prácticas médicas. Cuando una persona está enferma, hay que tratarla para que sane pero en este caso son prácticas médicas. El asunto es que cuando el Estado financia esto, automáticamente las hormonas pasan a ser como caramelos, o sea, se brindan y esto es muchísimo dinero. Para no hablar después de las cirugías, por supuesto. O sea, cualquier persona que ha tenido la idea de hacerse un tratamiento estético sabe que es carísimo. Y estos son tratamientos que tienen mucho que ver con la estética que para modificar la apariencia.

Hay profesionales de la salud que no saben como proceder

Hay profesionales de la salud que no saben como proceder Tatiana Colangelo / MDZ

- Miriam, ¿las redes de manada para familias que estén o atravesando una situación similar o que conozcan a alguien que necesite contactarse?

- Nosotros hemos empezado a trabajar con familias que tienen hijos chicos pasando por esta situación o que necesitan detransicionar. Que entendieron que ese no era el problema, sino que era emocional y que cayeron en esta idea o en esta ideología de género, creyendo que sería la solución a sus angustias. Y cuando se dieron cuenta de que eso no fue así, hoy están afectadas físicamente, porque obviamente las hormonas no son inofensivas y porque las cirugías son irreversibles. Esas personas tienen que saber que hay un grupo de gente que las va a acompañar, que las va a ayudar, que las va a asesorar en este proceso, a revertir algunas situaciones, por lo menos en las que se puedan.

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