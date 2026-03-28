Miguel López D'Ambola, el exorcista de la Iglesia de Mendoza, advierte sobre tecnología

El padre Miguel Lópéz D'Ambola de la Iglesia de Mendoza es el encargado de los temas que le incumben a un exorcista que se precie de tal, luchando codo a codo y a veces en contextos complejos con el Maligno invasor que hace mella en algunas personas.

Ayer, en extenso diálogo en el programa de MDZ Radio "Bot y yo" , y junto a Laura Antún, el religioso de Mendoza explicó detalles de su especialidad como exorcista.

Y dejó algunas definiciones que se irán a debatir en mayo próximo en el mismísimo Vaticano con equipos multidisciplinarios, alrededor de temas más cercanos al medioevo que a la modernidad.

Pero el Bien y el Mal, sabemos, son esos enemigos a veces íntimos, lejanos o indiferentes, pero indispensables para darse al menos un sentido.

En estas horas se supo que el pasado 13 de marzo y en forma confidencial, el Papa León XIV recibió en el Vaticano a los exorcistas más importantes del mundo. El grupo selecto advirtió sobre un aterrador aumento global del "ocultismo, el esoterismo y el satanismo".

El servicio histórico tendrá lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano.

La reunión privada que trascendió casi por obra de algún demonio, confrontó al Papa con una delegación de sacerdotes católicos de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE).

El padre Miguel López D´Ambola, desde Mendoza, integra esta red que bien nos recuerda esos grupos a la sombra en las películas de "El código Da Vinci". La diferencia es que éste es real.

Los especialistas del catolicismo le presentaron al Sumo Pontífice un informe sobre la creciente prevalencia de casos relacionados con el ocultismo, el esoterismo y el satanismo.

Y las consecuencias espirituales que, según creen, esto tiene para muchas personas.

Según las fuentes vaticanas, “durante la reunión, la Asociación solicitó al Pontífice que garantice que cada diócesis del mundo cuente con uno o más sacerdotes exorcistas debidamente capacitados”.

exorcistas vaticano San Miguel Arcángel, uno de los superhéroes del catolicismo contra el Maligno.

Durante la audiencia, el Papa recibió el libro «Directrices para el Ministerio del Exorcismo», junto con una imagen de San Miguel Arcángel del santuario de Monte Sant’Angelo.

La AIE, con sede en Roma, es el tema de la película de 2023 «El Exorcista del Papa», protagonizada por Russell Crowe.

Uno de los fundadores y presidentes de la AIE fue el padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma.

Afirmó haber realizado más de 160.000 exorcismos, antes de su muerte, en 2016.

iglesia exorcismo

Exorcista

La investigadora argentina Verónica Giménez Béliveau ha puesto su foco en este fenómeno con la inclusión de un trabajo muy serio que forma parte del libro "El regreso del diablo. Prácticas del exorcismo católico en Argentina", publicado en línea por primera vez en junio de 2020.

"El exorcismo ha sido una práctica común desde los inicios del cristianismo. Consiste en enfrentarse a la presencia de un espíritu hostil en el cuerpo del fiel, con la intervención de un especialista cuyo objetivo es expulsar al espíritu intruso".

"En contextos católicos, el sacerdote tiene el monopolio de este ritual, una práctica considerada espiritual y físicamente arriesgada para quien lo realiza. En consecuencia, el exorcista suele contar con el apoyo de un grupo", sostiene.

Y para ella el núcleo del asunto en esta época es que la acción exorcista es "considerada una demanda legítima por algunos miembros de la Iglesia y una expresión de enfermedad psiquiátrica por otros, la práctica del exorcismo ha crecido".

El trabajo analiza la participación de diversos agentes.

"Personas poseídas, sacerdotes, ayudantes del exorcista, familiares de los poseídos y psiquiatras".

Y la investigadora del CONICET, afirma: "La posesión y el posterior ritual del exorcismo sitúan el cuerpo en el centro de manipulaciones específicas, generando también prácticas relacionadas con la regulación corporal. Los participantes comprenden tanto la posesión como la expulsión como procesos relacionados con la sanación y la liberación, y en consonancia con la búsqueda del bienestar propia de la espiritualidad católica carismática".

exorcismo iglesia

Vaticano

León XIV, de 70 años, ya había reconocido la labor de los exorcistas católicos capacitados como «delicada» pero «sumamente necesaria», animando a los sacerdotes a "vivirla como un ministerio de liberación y consuelo, acompañando a los fieles verdaderamente poseídos por el maligno con la oración y la invocación de la presencia efectiva de Cristo".

El mundo se encuentra en medio de una crisis de reclutamiento de exorcistas en un momento en que cada vez más personas recurren al satanismo y la magia negra, se le advirtió al Papa.

De acuerdo a las informaciones que ven la luz existe un déficit de más de 2000 exorcistas en todo el mundo, así como una falta de habilidades sistémicas y de formación para sacerdotes jóvenes.

La AIE celebra una conferencia anual en Roma, donde tiene su sede, e imparte cursos de formación y actualización en todo el mundo en mayo próximo.

Algunos seminarios han comenzado a celebrar reuniones anuales con un sacerdote exorcista, pero esto no basta para satisfacer la creciente demanda de exorcistas ni para solucionar la escasez de estos profesionales.

El Dr. Castaldini afirmó: «Esta creciente demanda se debe a diversas causas. Por ejemplo, la participación en sectas ocultistas, la pertenencia a círculos esotéricos o neopaganos, o el uso de prácticas mágicas. Estos factores apuntan a un fenómeno que, sin duda, está en auge, cada vez más extendido y generalizado, impulsado por las redes sociales e incluso la inteligencia artificial».

https://www.bbc.com/mundo/articles/c75vg74dvzlo El fallecido papa Francisco no solo instó a Astorga a continuar con su labor, sino que, cuando ella colgó los hábitos, también le brindó apoyo económico. Antonio Cotrim-Pool/Getty Images

El papa Francisco

Los medios oficiales han acudido a al papa Francisco en esta inesperada cruzada a la que se enfrenta el catolicismo en todo el planeta. Citan en estas horas las reflexiones del hincha de San Lorenzo de Almagro.

"En el camino y en las pruebas de la vida no estamos solos, estamos acompañados y sostenidos por los ángeles de Dios, que ofrecen, por decirlo así, sus alas para ayudarnos a superar tantos peligros, para poder volar alto respecto a las realidades que pueden hacer pesada nuestra vida o arrastrarnos hacia abajo.

Pedimos a san Miguel arcángel que nos defienda del Maligno y que lo arroje fuera", concluía el argentino que hizo lío, al menos todo el que pudo".

Lo raro es que Francisco haya hablado del diablo como el Maligno.

Fue antes que Milei lo llamara así en varias referencias, en lo fue un arrebato a los que el presidente ya nos tiene acostumbrados.

Que Dios nos bendiga. Es lo más ecuménico que se me ocurre.