Miércoles ventoso en Mendoza: baja un poco la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada parcialmente nublada, ventosa y con leve descenso de la temperatura. La máxima será de 32° y la mínima de 20°.

Este miércoles 19 de noviembre, Mendoza tendrá un día parcialmente nublado y ventoso, con un leve descenso de la temperatura después del calor intenso de jornadas anteriores.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan vientos moderados a leves del sudeste, una máxima de 32° y una mínima de 20°, con ambiente todavía cálido pero algo más llevadero.

En la zona cordillerana el cielo también se presentará parcialmente nublado, con condiciones algo inestables por momentos, aunque sin fenómenos significativos previstos por ahora. Será una jornada típica de transición: menos agobiante que los días previos, pero todavía con calor en horas de la tarde.

El pronóstico extendido hasta el domingo en Mendoza En cuanto a los próximos días, el jueves llegará con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Hacia la noche se espera el desarrollo de tormentas y un escenario inestable en cordillera con precipitaciones, con 35° de máxima y 17° de mínima.

El viernes se perfila con nubosidad variable, descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste, inestable en las primeras horas y con precipitaciones en cordillera; la máxima será de 29° y la mínima de 14°.