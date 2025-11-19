Mendoza oficializó la temporada de pesca 2025/2026: fechas, límites y nuevas restricciones
La Subsecretaría de Ambiente aprobó la Resolución Nº 327, que establece el calendario oficial de pesca deportiva en la provincia.
La Subsecretaría de Ambiente de Mendoza oficializó este miércoles, a través de la Resolución Nº 327, la regulación completa de la temporada de pesca deportiva 2025/2026. La medida establece fechas de habilitación, modalidades permitidas, límites de captura y una serie de restricciones ambientales que regirán en todos los ambientes acuáticos de la provincia.
La normativa parte del expediente EX-2021-06928036 y se enmarca en la Ley de Pesca Nº 4428 y la Ley Nº 9501, que otorgan a la Provincia la potestad de fijar las condiciones para la explotación racional de sus recursos ictícolas. Además, incorpora criterios ambientales actualizados y reforzados debido a la presencia de la microalga invasora Didymosphenia geminata (Didymo), que obliga a establecer protocolos de desinfección y controles adicionales.
Te Podría Interesar
Fechas y especies habilitadas
La resolución define períodos específicos para cada grupo de peces:
- Salmónidos (trucha marrón, arco iris y fontinalis): desde el 1 de noviembre de 2025 al 3 de mayo de 2026. En los embalses Agua del Toro, Los Reyunos, El Nihuil y Valle Grande, la habilitación comienza el 1 de diciembre.
- Pejerrey: del 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.
- Perca: del 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, con vedas específicas en embalses como El Carrizal.
- Carpas, dientudos y mojarras: habilitados durante todo el año, salvo límites puntuales por especie.
Las modalidades incluyen pesca con señuelos artificiales sin rebaba, mosca, carnada natural muerta y mojarrero, según la especie y el ambiente.
Límites de pesca por zona y ambientes vedados
El cupo de captura varía según el departamento y el cuerpo de agua. En Malargüe, por ejemplo, se permiten hasta dos salmónidos por pescador por salida; en San Rafael, el límite asciende a cuatro en la mayoría de los ambientes. En Laguna del Diamante, la trucha fontinalis no tiene límite, mientras que las variedades marrón y arco iris están limitadas a cuatro ejemplares.
La resolución también detalla extensas áreas vedadas debido a su valor ambiental o por presencia de Didymo. Entre ellas se incluyen sectores completos de las cuencas de los ríos Atuel, Salado, Malargüe, Grande y Barrancas; la Laguna Llancanelo; la Laguna La Salina; y zonas de Tunuyán sujetas a medidas especiales.
Controles ambientales y medidas obligatorias
Una de las novedades más relevantes es la estricta obligatoriedad de desinfectar los equipos de pesca antes y después de cada salida. El proceso exige remover restos orgánicos y aplicar lavandina, detergente o agua caliente, seguido de un secado al sol de 48 horas. Estas medidas apuntan a evitar la dispersión de Didymo hacia otros cuerpos de agua.
Además, queda prohibido el traslado de carnada viva entre ambientes y se establece la veda total, durante todo el año, para bagres, cangrejos y anguilas criollas.
Modalidades de captura y devolución
La normativa incluye un período especial de captura y devolución obligatoria con mosca entre el 1 de mayo y el 28 de junio de 2026, que se extiende a numerosos ríos y lagunas de Malargüe, San Rafael y el resto de la provincia. A partir del 10 de junio y hasta el 30 de octubre, esta modalidad se aplicará también en el Coto de Pesca Río Diamante, el arroyo San Alberto, varios arroyos de montaña y zonas específicas del río Mendoza.
La Subsecretaría de Ambiente dejó sin efecto la resolución anterior y actualizó todo el esquema de regulación para la nueva temporada, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad del recurso y la protección de los ecosistemas mendocinos.