Miércoles con tiempo cambiante en Mendoza y alerta por tormentas fuertes

El pronóstico para Mendoza anticipa una jornada con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y tormentas que podrían intensificarse en el Valle de Uco y el sur provincial, donde rige una alerta.

El miércoles traerá un día cambiante en Mendoza, con momentos de calma y otros de fuerte inestabilidad. La combinación de nubosidad variable y temperaturas en ascenso dejará un ambiente propicio para el desarrollo de tormentas en distintos puntos de la provincia.

A lo largo del día, los vientos moderados de dirección variable acompañarán el aumento de la temperatura. Hacia la tarde y la noche se incrementa la probabilidad de tormentas aisladas, mientras que en la zona de cordillera se esperan precipitaciones y condiciones inestables.

mapa_alertas (24) El Valle de Uco y el sur de Mendoza están bajo alerta por tormentas fuertes. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas para el Valle de Uco y departamentos del sur de Mendoza, donde los fenómenos podrían presentar mayor intensidad.