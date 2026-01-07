Miércoles con tiempo cambiante en Mendoza y alerta por tormentas fuertes
El pronóstico para Mendoza anticipa una jornada con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y tormentas que podrían intensificarse en el Valle de Uco y el sur provincial, donde rige una alerta.
El miércoles traerá un día cambiante en Mendoza, con momentos de calma y otros de fuerte inestabilidad. La combinación de nubosidad variable y temperaturas en ascenso dejará un ambiente propicio para el desarrollo de tormentas en distintos puntos de la provincia.
A lo largo del día, los vientos moderados de dirección variable acompañarán el aumento de la temperatura. Hacia la tarde y la noche se incrementa la probabilidad de tormentas aisladas, mientras que en la zona de cordillera se esperan precipitaciones y condiciones inestables.
En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas para el Valle de Uco y departamentos del sur de Mendoza, donde los fenómenos podrían presentar mayor intensidad.
Según el organismo, en las áreas bajo alerta se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Además, se prevén acumulados de entre 20 y 50 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.