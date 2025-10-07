Mi pareja es mi droga: cuando el amor se vuelve adicción

Cuando nacemos, a diferencia de otros animales, somos completamente dependientes: no podemos sobrevivir sin un otro que nos alimente, abrace y contenga . Si ese apego inicial no se da, el desarrollo emocional puede verse gravemente afectado. A medida que crecemos, aprendemos a movernos, hablar, explorar; ganamos independencia.

Aun así, seguimos necesitando del acompañamiento de figuras de confianza que nos ayuden a construir una autoestima sólida y vínculos sanos. En Psicoterapia Gestalt —la corriente creada por Fritz Perls— se habla del “niño herido” para nombrar esas partes de nuestra personalidad marcadas por experiencias tempranas dolorosas.

Todos, en mayor o menor medida, seguimos siendo niños heridos . Aunque nuestros padres hayan hecho lo mejor posible, las heridas infantiles son universales; lo que cambia es el modo en que cada uno las elabora. Cuando esas heridas no se integran, pueden llevarnos a buscar en la pareja lo que no obtuvimos en la infancia: cuidado, validación o seguridad emocional .

Cada vez que pienso en relaciones codependientes, me vienen imágenes de películas como Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) o A Star Is Born (Bradley Cooper, 2018). Historias donde el amor se vive como fusión, sacrificio y tragedia. También resuenan letras como las de Rosana Arbelo en “Si tú no estás”: “No quiero estar sin ti / si tú no estás aquí, me sobra el aire...” Es una de las canciones más emblemáticas de la dependencia emocional . Su fuerza poética es innegable, pero encierra una trampa: la idea de que el amor implica no poder vivir sin el otro.

La persona codependiente literalmente siente que le falta el aire cuando el otro no está . Su cuerpo experimenta algo parecido al síndrome de abstinencia: ansiedad, vacío, necesidad de contacto. Por eso, en muchos tratamientos se recomienda algo similar a la “abstinencia” que se aplica con las adicciones: el contacto cero con la persona que despierta esa compulsión emocional.

La codependencia afectiva es una forma de dependencia emocional en la que las necesidades del otro se colocan por encima de las propias, por miedo al abandono o al rechazo. Suele manifestarse en relaciones disfuncionales donde uno se siente responsable del bienestar del otro, y se pierde a sí mismo intentando “salvarlo”. Estas dinámicas tienen raíces profundas en historias familiares de apego inseguro, ausencia o sobreprotección.

Cuando el amor se confunde con la fusión

La cultura romántica nos ha hecho mucho daño. Nos enseñó a confundir amor con necesidad. Expresiones como “mi media naranja”, “mi señora” o la promesa de “hasta que la muerte nos separe” refuerzan la idea de que sin el otro no somos nada.Desde la teoría del apego, podríamos decir que la codependencia nace de un apego ansioso: ese estilo vincular que necesita la constante confirmación del amor para sentirse seguro. En esos casos, el otro se convierte en fuente exclusiva de autoestima y sentido vital. La neurociencia también respalda esta metáfora: investigaciones de Helen Fisher y Lucy Brown demostraron que las mismas áreas cerebrales que se activan con las drogas —el sistema de recompensa dopaminérgico— se encienden durante el enamoramiento y el rechazo amoroso. Así, el amor puede funcionar como una droga: con euforia, dependencia y abstinencia.

Amar sin perderse

Una pareja saludable no se basa en la necesidad, sino en la elección. No busca que el otro repare sus heridas, sino que las acompañe. En un vínculo maduro, cada uno se hace cargo de su historia, de sus vacíos y de su crecimiento personal. Amar sin depender es animarse a sostener el propio eje sin exigir que el otro nos complete.

Es celebrar los espacios individuales —amigos, familia, trabajo, pasiones— sabiendo que enriquecen la relación en lugar de amenazarla.

En definitiva

Aprender a amar sin perderse es uno de los desafíos más profundos de la vida adulta. Implica reconocer que nadie está destinado a curar nuestras heridas, y que amar no significa fusionarse, sino compartir el camino desde la libertad. Porque, al final, no hay amor más genuino que el que se elige cada día, sin necesidad de depender para existir.