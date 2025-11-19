Mes del hombre: en Mendoza hay 40.000 hombres con problemas de fertilidad

Una de cada seis parejas no puede tener hijos. La importancia de la fertilidad y la reproducción masculina. Actividades en el Mes del Hombre.

Hoy es el Día del Hombre y noviembre es considerado el Mes del Hombre. Esta fecha sirve para concientizar sobre la salud masculina, aunque hacen foco en la detección temprana del cáncer de próstata, con el tiempo se sumó la importancia de la salud mental y ahora el Instituto de Medicina Reproductiva (IMR) propuso hablar de fertilidad masculina en Mendoza.

FERTILIDAD Antonio Martínez (2).jpg El director de IMR, Antonio Martínez. El instituo propone actividades para el Mes del Hombre. Marcos Garcia / MDZ 40.000 hombres con problemas de fertilidad Según lMR, las estadísticas internacionales indican que una de cada seis parejas tienen trastornos de la fertilidad. En base a este dato, se estima que en Mendoza hay 40.000 hombres que no pueden tener hijos de forma espontánea.

Además, desde el instituto explicaron que evidencias recientes señalaron que la infertilidad masculina puede reflejar problemas de salud más amplios. “De acuerdo a una publicación de junio 2025, en el Journal of Clinical Medicine, estudios a gran escala muestran consistentemente que los hombres con parámetros seminales deficientes presentan una mayor mortalidad por distintas causas en comparación con sus pares fértiles, con un patrón donde las anomalías más graves se correlacionan con un mayor riesgo de muerte prematura”, explicaron.

“Estos resultados subrayan la importancia de reconocer la infertilidad masculina como un indicador temprano de problemas de salud potencialmente tratables. Por lo tanto, una evaluación integral de los hombres infértiles debería ir más allá de las pruebas de fertilidad e incluir la detección de enfermedades crónicas, desequilibrios hormonales y problemas de salud mental”, agregaron.

hombre preocupado pexels.jpg Pexels Charla abierta sobre fertilidad masculina El IMR ha organizado para el Mes del Hombre distintas actividades a las que se invita a participar a la comunidad. El miércoles 19 de noviembre, en el auditorio del IMR (Pedro Molina 767, Ciudad de Mendoza), el Dr. Gastón Rey Valzacchi expondrá sobre los siguientes temas: