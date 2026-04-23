Menopausia y ojo seco: el síntoma silencioso que afecta a millones de mujeres

La menopausia trae consigo una serie de transformaciones en el cuerpo femenino que son ampliamente conocidas. Sin embargo, hay un síntoma frecuente del que se habla poco y que impacta directamente en la calidad de vida: el ojo seco .

Se trata de una enfermedad ocular que, si bien puede presentarse en toda la población, afecta con mayor frecuencia a mujeres , especialmente después de la menopausia . Se estima que hasta el 79% de las mujeres postmenopáusicas presenta síntomas, y cerca de un 37% los experimenta de forma moderada a severa. El ojo seco es una enfermedad multifactorial que se produce cuando hay una alteración en la cantidad o calidad de la lágrima. Esto genera inestabilidad en la superficie ocular, inflamación y, en algunos casos, daño.

Lejos de ser una simple incomodidad, el ojo seco puede interferir en actividades cotidianas como leer, trabajar frente a pantallas, manejar o incluso permanecer en ambientes climatizados.

Se trata de una enfermedad ocular que, si bien puede presentarse en toda la población, afecta con mayor frecuencia a mujeres.

Ardor e irritación

Sensación de arenilla o cuerpo extraño

Sensibilidad a la luz

Visión borrosa y cansancio visual

Lagrimeo excesivo como respuesta a la inflamación

Muchas pacientes consultan tarde porque creen que es algo normal o pasajero. Pero cuando no se trata, puede cronificarse y afectar significativamente el bienestar diario.

¿Por qué empeora durante la menopausia?

La explicación está en las hormonas. Durante esta etapa disminuyen los niveles de estrógenos y andrógenos, fundamentales para el correcto funcionamiento de las glándulas que producen la lágrima. Por un lado, las glándulas lagrimales generan el componente acuoso que lubrica el ojo. Por otro lado, las glándulas de Meibomio producen la capa lipídica que evita que esa lágrima se evapore rápidamente. Cuando este sistema se desregula, la lágrima se vuelve inestable y permanece menos tiempo en la superficie ocular, dejando los tejidos expuestos y favoreciendo la inflamación.

menopausia 2 Muchas pacientes consultan tarde porque creen que es algo normal o pasajero. Archivo.

Factores que pueden empeorar los síntomas

Además del componente hormonal, existen hábitos y condiciones del entorno que pueden intensificar el cuadro:

Uso prolongado de pantallas

Aire acondicionado o calefacción

Exposición al viento o contaminación

Uso de lentes de contacto

Algunos medicamentos

Tratamientos disponibles: cómo aliviar y controlar el ojo seco

Si bien se trata de una enfermedad crónica, existen múltiples opciones para controlarla y mejorar la calidad de vida:

Lágrimas artificiales sin conservantes

Geles o ungüentos lubricantes

Tratamientos antiinflamatorios tópicos

Procedimientos específicos como la Luz Pulsada Intensa

Colocación de taponges larimales para reducir la pérdida de lágrima

La clave es un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado según la causa. Hoy contamos con herramientas que permiten abordar el problema de manera efectiva. En relación con la terapia hormonal, los estudios muestran resultados diversos: mientras algunos vinculan los estrógenos con mayor prevalencia de la enfermedad, el uso de andrógenos ha demostrado mejorar los síntomas en ciertos casos.

menopausia 3 Si bien se trata de una enfermedad crónica, existen múltiples opciones para controlarla y mejorar la calidad de vida. Archivo.

Un síntoma frecuente, pero poco reconocido

A pesar de su alta incidencia, el ojo seco asociado a la menopausia continúa subdiagnosticado. Muchas mujeres lo naturalizan o lo atribuyen al ritmo de vida, lo que retrasa la consulta médica. Es importante no minimizar los síntomas. Detectarlo a tiempo permite evitar complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida.

* Dra. Paula Albera, Jefa del servicio de Superficie Ocular en Charles Centro Oftalmológico.