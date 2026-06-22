Mendoza y otra jornada muy fría, con heladas parciales: de cuánto será la mínima

Desde Contingencias Climáticas anticiparon que las condiciones no mejoran este martes en Mendoza: la máxima llegaría a 12ºC.

El frío ya se hace sentir en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa otra jornada fría en Mendoza, con heladas matinales y vientos del sector sur: la mínima esperada es de 0ºC, en tanto que la máxima llegaría a 12ºC.

Así estará el tiempo este martes 23/6 en Mendoza Viento: brisa leve del norte entre las 14:00 y las 20:00, afectando la zona Norte, Este y la zona Sur.

brisa leve del norte entre las 14:00 y las 20:00, afectando la zona Norte, Este y la zona Sur. Nubosidad: amanece seminublado en el Valle de Uco y la zona Norte y Este. Desde media mañana se prevé un marcado despeje en gran parte de la provincia. A partir de media tarde volverá a observarse cielo seminublado en la zona Sur y la zona Centro. No se observan precipitaciones.

amanece seminublado en el Valle de Uco y la zona Norte y Este. Desde media mañana se prevé un marcado despeje en gran parte de la provincia. A partir de media tarde volverá a observarse cielo seminublado en la zona Sur y la zona Centro. No se observan precipitaciones. Alta Montaña: cielo despejado, sin precipitaciones. Pronóstico para los próximos días El miércoles las condiciones meteorológicas permanecerán similares, con una mínima de 0º, aunque se espera un muy leve ascenso de la temperatura: la máxima sería de 13ºC.