Mendoza vivió la segunda noche de la Fiesta de la Cerveza

Después de una noche vibrante con Cazzu, Molotov y La Konga, el escenario de la Fiesta de la Cerveza recibió a Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Las puertas del Hipódromo de Mendoza se abrieron a las 18 para recibir, cerca de las 20.30, al Piti Fernandez, y más tarde a La Franela. El cierre quedó a cargo de Ciro y los Persas.

Ayer pasaron por el escenario Cazzu con su último disco Latinaje, Molotov con la fuerza mexicana y toda la fiesta con La Konga y DJ Mami.

Esta noche será el momento del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.

Después de las reprogramaciones por mal tiempo, el cierre será a todo ritmo con Damas Gratis, el ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.

La Fiesta de la Cerveza 2025 arrancó con un marco monumental: más de 35.000 personas fueron parte del primer día del clásico festival mendocino. Ni la lluvia ni el frío impidieron que miles de familias, jóvenes y grupos de amigos colmaran el Hipódromo de Mendoza.

Durante la apertura, el intendente Diego Costarelli celebró el crecimiento del festival y subrayó el aporte que genera en la comunidad. “La Fiesta de la Cerveza nació como una tradición local y se transformó en una fecha fija en el calendario de los grandes festivales argentinos”, expresó. Además, destacó que la propuesta refleja el progreso y la visión de un Departamento que siempre mira para adelante.

“Una marca registrada de esta fiesta consiste en combinar identidad local con grandes artistas nacionales. Godoy Cruz es el lugar donde la cultura mendocina se reúne y la puerta por donde el país y el mundo entran a conocerla”, agregó.