Mendoza vive la segunda noche de la Fiesta de la Cerveza

Hoy se presentan Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela en la Fiesta de la Cerveza. Los horarios.

Molotov en la primera noche de la Fiesta de la Cerveza.

Después de una noche vibrante con Cazzu, Molotov y La Konga, el escenario de la Fiesta de la Cerveza recibirá a Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Las puertas del Hipódromo de Mendoza están abiertas desde las 18. Cerca de las 20.30 será el show de Piti Fernandez, después será el turno de La Franela y el cierre está previsto para las 23.30 con Ciro y los Persas.

fiesta de la cerveza sociales público cazzu globo (2) Ayer asistieron 35.000 personas a la Fiesta de la Cerveza. Rodrigo D'Angelo / MDZ La grilla de la Fiesta de la Cerveza Ayer pasaron por el escenario Cazzu con su último disco Latinaje, Molotov con la fuerza mexicana y toda la fiesta con La Konga y DJ Mami.

Esta noche será el momento del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.

Después de las reprogramaciones por mal tiempo, el cierre será a todo ritmo con Damas Gratis, el ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.

fiesta de la cerveza sociales (1) Amigos y familias en la Fiesta de la Cerveza. Rodrigo D'Angelo / MDZ 35.000 personas la primera noche La Fiesta de la Cerveza 2025 arrancó con un marco monumental: más de 35.000 personas fueron parte del primer día del clásico festival mendocino. Ni la lluvia ni el frío impidieron que miles de familias, jóvenes y grupos de amigos colmaran el Hipódromo de Mendoza.