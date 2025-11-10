Mendoza: sigue el tiempo fresco y se esperan lluvias en múltiples zonas de la provincia

Mendoza inicia la semana con tiempo fresco, lluvias y cielos cubiertos. Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada nublada, con máxima de 25° y mínima de 13°, condiciones que mantendrán el ambiente húmedo y fresco en el Gran Mendoza.

A partir de la tarde, se esperan lluvias en el Valle de Uco y en los departamentos del sur provincial, mientras que en la cordillera continuarán las nevadas.

El SMN emitió una alerta amarilla para San Rafael, General Alvear y Malargüe , donde las precipitaciones serán más intensas durante la noche, especialmente desde las 20.

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, caída ocasional de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente”.

Mendoza arranca la semana con un lunes fresco y lluvioso.

Se esperan acumulados de entre 15 y 35 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Qué se espera para los próximos días

La inestabilidad continuará el martes, con nubosidad variable, tormentas aisladas y la posibilidad de viento Zonda en precordillera. La máxima rondará los 24° y la mínima, los 10°.

Hacia el miércoles, el panorama será diferente: el cielo comenzará a despejarse y la temperatura subirá levemente, con 20° de máxima y 8° de mínima, lo que marcará una mejora gradual del tiempo en gran parte de la provincia.