Mendoza: sigue el tiempo fresco y se esperan lluvias en múltiples zonas de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para San Rafael, General Alvear y Malargüe.

El sur provincial está bajo alerta amarilla por tormentas y posible granizo.

El sur provincial está bajo alerta amarilla por tormentas y posible granizo.

 

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mendoza inicia la semana con tiempo fresco, lluvias y cielos cubiertos. Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada nublada, con máxima de 25° y mínima de 13°, condiciones que mantendrán el ambiente húmedo y fresco en el Gran Mendoza.

A partir de la tarde, se esperan lluvias en el Valle de Uco y en los departamentos del sur provincial, mientras que en la cordillera continuarán las nevadas.

El SMN emitió una alerta amarilla para San Rafael, General Alvear y Malargüe, donde las precipitaciones serán más intensas durante la noche, especialmente desde las 20.

Clima pronostico del tiempo temperatura nublado nubes (1).jpg
Mendoza arranca la semana con un lunes fresco y lluvioso.

Mendoza arranca la semana con un lunes fresco y lluvioso.

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, caída ocasional de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente”.

Se esperan acumulados de entre 15 y 35 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Qué se espera para los próximos días

La inestabilidad continuará el martes, con nubosidad variable, tormentas aisladas y la posibilidad de viento Zonda en precordillera. La máxima rondará los 24° y la mínima, los 10°.

Hacia el miércoles, el panorama será diferente: el cielo comenzará a despejarse y la temperatura subirá levemente, con 20° de máxima y 8° de mínima, lo que marcará una mejora gradual del tiempo en gran parte de la provincia.

