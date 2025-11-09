Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes 10 de noviembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este lunes 10/11
Guaymallén
- Entre calles Estrada, Adolfo Calle, México, Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Roque Sáenz Peña, entre San Miguel y Severo del Castillo; Colonia Segovia. De 9.15 a 15.15 h.
Tupungato
- En calle Costa Canal, hacia el este de Ruta Provincial N°89. En el Loteo Tisa; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Estrella, entre Libertad y Carril Casas Viejas. En Rocema S.R.L. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Circunvalación, entre calle San Pedro y Ruta N°143; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Emilio Mitre, Paula Albarracín de Sarmiento, Bernardo O’ Higgins y Tirasso. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165; Los Dos Álamos. De 8.40 a 12.40 h.