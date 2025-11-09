En una noche mágica, Luciano Pereyra cantó y se emocionó junto a sus fans mendocinos: "Muchas gracias Mendoza"
Luciano Pereyra volvió a Mendoza tras varios meses y vivió una noche espectacular con los fanáticos que lo impresonaron. Todos los detalles.
En el marco de su gira Te sigo amando, Luciano Pereyra decidió volver a visitar la tierra del sol y el buen vino con un recital que emocionó, divirtió y quedó en el corazón de todos los mendocinos. El concierto fue brindado en el Arena Maipú Stadium con miles de personas presentes.
La cita romántica comenzó solamente algunos minutos después de las 22 horas con tres de las canciones más importantes de Pereyra: Ahora resulta, Voy a brindar, Una mujer como tú. Con la simpatía que siempre lo caracterizó, el artista saludó a los presentes y agradeció por hacerse de un momento para compartir con él.
El momento más patriotico llegó con Chaupi corazón y todas las ganas de bailar una chacarera que inundaron al estadio por completo. Este momento dejó en claro que Luciano Pereyra tiene tintes de muchos géneros musicales del país y se notó que sus seguidores también lo sabían. Después de esto, llegó el momento de: Que suerte tiene él, Enséñame a vivir sin tu, Eres perfecta y Vestido rojo.
El conjunto sastrero azul de Luciano Pereyra quedó atrás para luego salir a escena con una remera blanca y un pantalón negro. Quedate conmigo fue la canción que quedó atrás cuando las fanáticas prepararon una fan action que emocionó a Luciano hasta las lágrimas. Para la canción que titula la gira, Te sigo amando, las seguidoras inflaron globos blancos y colocaron sus linternas de bajo para pintar la noche como un paisaje estrellado.
Tras este momento mágico, Pereyra decidió cantar algunas de sus canciones más emocionantes: Mi primer amor, Tu mano y Porque aún te amo. La noche llegó a su fin con un repaso muy divertido de las nuevas versiones de varias de sus canciones en el género de cumbia o cuarteto: Si no es muy tarde, Tu dolor, Si te vas y Como tú para terminar la noche con emoción, diversión y mucho cariño para un artista que se enamora cada vez que visita Mendoza.