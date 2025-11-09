En una noche mágica, Luciano Pereyra cantó y se emocionó junto a sus fans mendocinos: "Muchas gracias Mendoza"

En el marco de su gira Te sigo amando, Luciano Pereyra decidió volver a visitar la tierra del sol y el buen vino con un recital que emocionó, divirtió y quedó en el corazón de todos los mendocinos. El concierto fue brindado en el Arena Maipú Stadium con miles de personas presentes.

luciano pereyra show mendoza 4 Foto: Maru Mena La cita romántica comenzó solamente algunos minutos después de las 22 horas con tres de las canciones más importantes de Pereyra: Ahora resulta, Voy a brindar, Una mujer como tú. Con la simpatía que siempre lo caracterizó, el artista saludó a los presentes y agradeció por hacerse de un momento para compartir con él.

luciano pereyra show mendoza Foto: Maru Mena El momento más patriotico llegó con Chaupi corazón y todas las ganas de bailar una chacarera que inundaron al estadio por completo. Este momento dejó en claro que Luciano Pereyra tiene tintes de muchos géneros musicales del país y se notó que sus seguidores también lo sabían. Después de esto, llegó el momento de: Que suerte tiene él, Enséñame a vivir sin tu, Eres perfecta y Vestido rojo.

luciano pereyra show mendoza 5 Foto: Maru Mena El conjunto sastrero azul de Luciano Pereyra quedó atrás para luego salir a escena con una remera blanca y un pantalón negro. Quedate conmigo fue la canción que quedó atrás cuando las fanáticas prepararon una fan action que emocionó a Luciano hasta las lágrimas. Para la canción que titula la gira, Te sigo amando, las seguidoras inflaron globos blancos y colocaron sus linternas de bajo para pintar la noche como un paisaje estrellado.