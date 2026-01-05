Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Mendoza fue un horno: las mejores fotos de un lunes agobiante

Hasta el miércoles se esperan en Mendoza temperaturas que alcancen los 35ºC. El pronóstico del tiempo para los próximos días.

MDZ Sociedad

Verano Calor

El verano se hizo sentir el primer lunes del año. La temperatura superó los 30 ºC y Mendoza se convirtiró en un horno. Muchos buscaron refrescarse en piletas y fuentes, otros se refugiaron en el Parque San Martín de las altas temperaturas. Las mejores fotos y el pronóstico del tiempo para el Gran Mendoza para los próximos días.

El pronóstico para Mendoza

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el martes se espera que el cielo esté parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, tormentas aisladas y vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera. La temperatura máxima será de 34°C y la mínima de 22°C.

Te Podría Interesar

El miércoles se espera nubosidad variable con lluvias y tormentas, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. La temperatura máxima será de 35°C y la mínima de 20°C. Por su parte, el jueves estará mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos leves del noreste y precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 19°C.

El viernes vuelve el calor, se espera que el cielo esté parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y parcialmente nublado en cordillera. La temperatura máxima será de 32°C y la mínima de 17°C.

Las fotos del calor

A más de un mes para el verano, desde noviembre comenzarán a subir las temperaturas máximas y Mendoza será un horno hacia fin de año Foto: Santiago Tagua/MDZ
A más de un mes para el verano, desde noviembre comenzarán a subir las temperaturas máximas y Mendoza será un horno hacia fin de año Foto: Santiago Tagua/MDZ
A más de un mes para el verano, desde noviembre comenzarán a subir las temperaturas máximas y Mendoza será un horno hacia fin de año Foto: Santiago Tagua/MDZ
centro de mendoza plaza plazas turismo turistas clima calor verano (10) fuente plaza independencia.jpg agua
El este mendocino estará bajo alerta amarilla por tormentas durante el viernes.

El este mendocino estará bajo alerta amarilla por tormentas durante el viernes.

Antonella, una turista uruguaya que aprovechó para correr en el Parque. Foto: Marcos Garcia/MDZ
Antonella, una turista uruguaya que aprovechó para correr en el Parque. Foto: Marcos Garcia/MDZ
Antonella, una turista uruguaya que aprovechó para correr en el Parque. Foto: Marcos Garcia/MDZ
El agobiante calor se sentirá en Mendoza este jueves, al igual que durante toda la semana Foto: Maximiliano Ríos/MDZ
El viernes será uno de los días más calurosos en Mendoza, con una máxima de 38°.

El viernes será uno de los días más calurosos en Mendoza, con una máxima de 38°.

La Ciudad de Mendoza es una isla de calor. Foto: Santiago Tagua/MDZ
La Ciudad de Mendoza es una isla de calor. Foto: Santiago Tagua/MDZ
La Ciudad de Mendoza es una isla de calor. Foto: Santiago Tagua/MDZ
Parque General San Martin Calor (7)
El calor seguirá presente en Mendoza durante el domingo, con cielo algo nublado.

El calor seguirá presente en Mendoza durante el domingo, con cielo algo nublado.

Archivado en

Notas Relacionadas