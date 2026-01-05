Mendoza fue un horno: las mejores fotos de un lunes agobiante

Hasta el miércoles se esperan en Mendoza temperaturas que alcancen los 35ºC. El pronóstico del tiempo para los próximos días.

El verano se hizo sentir el primer lunes del año. La temperatura superó los 30 ºC y Mendoza se convirtiró en un horno. Muchos buscaron refrescarse en piletas y fuentes, otros se refugiaron en el Parque San Martín de las altas temperaturas. Las mejores fotos y el pronóstico del tiempo para el Gran Mendoza para los próximos días.

El pronóstico para Mendoza Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el martes se espera que el cielo esté parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, tormentas aisladas y vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera. La temperatura máxima será de 34°C y la mínima de 22°C.

El miércoles se espera nubosidad variable con lluvias y tormentas, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. La temperatura máxima será de 35°C y la mínima de 20°C. Por su parte, el jueves estará mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos leves del noreste y precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 19°C.

El viernes vuelve el calor, se espera que el cielo esté parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y parcialmente nublado en cordillera. La temperatura máxima será de 32°C y la mínima de 17°C.