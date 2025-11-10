Mendoza: el calor "de verdad" está a la vuelta de la esquina y se esperan máximas de hasta 36°

Tras una semana con lluvias y temperaturas bajas, Mendoza se encamina a un repunte: el fin de semana ya superaría los 30° y en la semana del 17 se esperan picos de 35°–36°.

De martes a jueves, Mendoza seguirá con máximas de 24°–26°; el fin de semana las temperaturas pegarán el salto.

Noviembre arrancó con días grises, lluvias y temperaturas por debajo de 10°, y en Mendoza muchos “team verano” se preguntan cuándo iniciará el calor. La respuesta es que no tardará: en los próximos días se perfila un escenario más acorde a la estación, con un ascenso gradual que abrirá la puerta a máximas por encima de 30°.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, que publica pronósticos semanales, el comportamiento seguirá "primaveral" entre martes y jueves, con máximas en el orden de 24°–26°. El viernes se notará un avance hasta 28°, y el cambio más claro llegará el fin de semana: el sábado trepará a 30° y el domingo alcanzará 31°. Habrá intervalos de nubosidad, pero desde el mediodía el sol irá ganando protagonismo sobre el Gran Mendoza y áreas vecinas.

Más allá del domingo 16 —límite habitual del pronóstico del SMN (hasta 7 días)—, se tomaron como referencia modelos internacionales para extender la tendencia en Mendoza: el lunes 17 se insinúa un leve descenso hacia 28°; el martes 18 volvería el ascenso con 33° y el miércoles 19 se movería cerca de 30°.

Una ola de calor azota al país y Mendoza no es la excepción Foto: Santiago Tagua/MDZ Modelos globales ubican a Mendoza con 33°–36° entre el martes 18 y el jueves 20, y 35° el sábado 22. Santiago Tagua/MDZ El salto más definido llegaría el jueves 20, con un pico de 36°; el viernes 21 la máxima bajará a 32°, el sábado 22 retomará los 35° y el domingo 23 quedará cerca de 34°. Con este patrón, además del ascenso térmico sostenido, todo indica que las lluvias de la semana pasada fueron la última tanda importante y que la inestabilidad entrará en pausa, al menos, hasta fines de noviembre en Mendoza.

Pronóstico trimestral del SMN para Mendoza A escala estacional, el pronóstico trimestral del SMN para Cuyo señala precipitaciones dentro de los valores normales del período noviembre–enero. No se descartan episodios localmente intensos sobre el centro y noreste del país al arranque del trimestre y, si continúa el enfriamiento en la región Niño 3.4, las lluvias tenderían a desfavorecerse sobre la porción oriental.