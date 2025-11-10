Claudio Úbeda en la Lepra: cómo le fue en Mendoza al DT ganador del Superclásico

Claudio Úbeda es el hombre del momento. Después de mucho tiempo Boca Juniors le ganó sin discusión alguna a River Plate en el Superclásico y su DT está en el centro de la escena. Porque superó tacticamente a Marcelo Gallardo , porque está puntero de su zona y porque fue el encargado de tomar las riendas de un plantel golpeado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo .

De perfil fajo, a pesar de ser el entrenador de uno de los clubes más importantes del país, el Sifón terminó de ganarse el cariño del hincha xeneize tras la victoria de este domingo frente a River Plate .

Boca Juniors , de la mano de Úbeda, venció al Millonario 2 a 0, con goles de Exequiel Zeballos y de Miguel Merentiel, en la Bombonera , en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de Primera División.

Claudio Úbeda fue entrenador de Independiente Rivadavia en el año 2010 y su paso es recordado por lo breve y por los muy malos resultados. Tras su retiro del fútbol, la Lepra fue su segundo club, tras dirigir a Huracán de Parque Patricios , equipo donde terminó su carrera como futbolista.

Úbeda dirigió a la Lepra en la Primera Nacional, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 11 de marzo de ese año, cuando se dio su salida, luego de 7 encuentros.

Llegó para reemplazar a Fernando Quiroz y fue reemplazado por Roberto Trotta, quien arrancaba su tercera etapa en el club del Parque.

De los 7 partidos que dirigió al Azul, perdió 5, ganó 1 y empató 1. Sólo venció en su debut a Sportivo Italiano (4 a 1) y después cayó con Instituto (1 a 0), Defensa y Justicia (4 a 3), Unión (3 a 0), Tiro Federal de Rosario (3 a 1) y Gimnasia de Jujuy (3 a 1), e igualó con San Martín de Tucumán (0 a 0).

Luego de la derrota con los jujeños, el 11 de marzo de 2010, se despidió de la Lepra. ¿Te acordabas del paso del DT de Boca por Mendoza?