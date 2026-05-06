Mendoza con doble alerta meteorológica por Zonda y nevadas: qué departamentos se van a ver afectados hoy miércoles

La temperatura subirá con fuerza en Mendoza este miércoles por el Zonda, mientras la cordillera quedará bajo alerta por nevadas.

Mendoza tendrá este miércoles una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y por un cielo mayormente despejado durante buena parte del día. El cambio estará empujado por la llegada del viento Zonda al llano, un fenómeno que hará subir los valores térmicos en la provincia y dejará una tarde mucho más cálida que la de los días anteriores.

Doble alerta meteorológica para Mendoza Además del aumento térmico, el dato central del día pasa por la alerta del Servicio Meteorológico Nacional por viento Zonda. El organismo advirtió que el área afectada podrá registrar velocidades de entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. También remarcó que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas.

mapa_alertas (10) La cordillera de Mendoza quedará bajo alerta por nevadas, con acumulados que podrían superar los 30 centímetros. SMN