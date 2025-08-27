Mendoza disfruta otro día templado: el pronóstico adelanta sol y temperaturas agradables
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este miércoles 27 de agosto se mantendrán las condiciones estables en Mendoza, con cielo algo nublado, vientos del noreste y una máxima de 24°.
Los días agradables continúan en la provincia y este miércoles 27 de agosto se mantendrá el mismo panorama. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Mendoza, el cielo estará algo nublado, con vientos moderados del noreste y temperaturas que oscilarán entre los 8° de mínima y los 24° de máxima.
En la cordillera, el tiempo seguirá estable con nubosidad baja y sin fenómenos significativos.
El ambiente frío en las primeras horas dará paso a una tarde templada, en la que se destacará la amplitud térmica, rasgo típico de la época en Mendoza.
Lo que viene para Mendoza
Para el jueves 28 de agosto se espera la continuidad del tiempo bueno, con cielo algo nublado y temperaturas similares: mínima de 9° y máxima de 24°, acompañadas por vientos leves del noreste.
En la jornada del viernes 29, las condiciones comenzarán a cambiar. El cielo se presentará parcialmente nublado y ventoso, con un leve descenso de la temperatura (10° de mínima y 22° de máxima). Hacia la noche podrían producirse lluvias y tormentas en el llano, mientras que en la cordillera habrá nevadas.
Ya el sábado 30 se prevé un cambio más marcado. El día será mayormente nublado y ventoso, con temperaturas más bajas (9° de mínima y 14° de máxima). Se esperan lluvias y lloviznas en buena parte de la provincia, además de nevadas en la cordillera, configurando un cierre de semana invernal.