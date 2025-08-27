Mendoza disfruta otro día templado: el pronóstico adelanta sol y temperaturas agradables

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este miércoles 27 de agosto se mantendrán las condiciones estables en Mendoza, con cielo algo nublado, vientos del noreste y una máxima de 24°.

La provincia vivirá otra jornada de tiempo estable, con mínima de 8° y una tarde templada que alcanzará los 24°.

Los días agradables continúan en la provincia y este miércoles 27 de agosto se mantendrá el mismo panorama. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Mendoza, el cielo estará algo nublado, con vientos moderados del noreste y temperaturas que oscilarán entre los 8° de mínima y los 24° de máxima.

En la cordillera, el tiempo seguirá estable con nubosidad baja y sin fenómenos significativos.

El ambiente frío en las primeras horas dará paso a una tarde templada, en la que se destacará la amplitud térmica, rasgo típico de la época en Mendoza.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la cordillera seguirá poco nubosa y sin fenómenos destacados. Lo que viene para Mendoza Para el jueves 28 de agosto se espera la continuidad del tiempo bueno, con cielo algo nublado y temperaturas similares: mínima de 9° y máxima de 24°, acompañadas por vientos leves del noreste.

En la jornada del viernes 29, las condiciones comenzarán a cambiar. El cielo se presentará parcialmente nublado y ventoso, con un leve descenso de la temperatura (10° de mínima y 22° de máxima). Hacia la noche podrían producirse lluvias y tormentas en el llano, mientras que en la cordillera habrá nevadas.