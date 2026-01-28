Mendoza continúa bajo alerta por tormentas "fuertes": qué zonas se verán afectadas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para los próximos días en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 29 de enero por tormentas en distintas zonas de Mendoza, que entra en una seguidilla de días con pronóstico de lluvia.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en la zona cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato. “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán, al menos, hasta el domingo.

Así estará el tiempo este jueves 29/01 en Mendoza Viento: circulación leve del noreste, entre las 14:00 y las 23:00, abarcando toda la provincia.

circulación leve del noreste, entre las 14:00 y las 23:00, abarcando toda la provincia. Nubosidad: cielo inicialmente despejado. A partir de las 16:00, inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con precipitaciones localizadas solo en esas áreas.

cielo inicialmente despejado. A partir de las 16:00, inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con precipitaciones localizadas solo en esas áreas. Alta Montaña: cielo despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde. Desde las 15:00, desarrollo de precipitaciones moderadas en las zonas Norte y Central de la Alta Montaña. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un jueves “muy caluroso”, con vientos moderados del noreste y tormentas en sectores de precordillera, además de precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 22ºC y la máxima de 38ºC.