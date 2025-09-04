Mendoza bajo cero: en qué zonas de la provincia se esperan temperaturas extremas

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia heladas generales en algunos sectores de Mendoza para este viernes.

Tras una jornada fresca e inestable, las condiciones se mantienen similares para este viernes 5 de septiembre en la provincia de Mendoza, en donde además se esperan heladas generales y temperaturas bajo cero en algunos departamentos. Así se desprende de la última actualización del pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.

“Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura”, se detalla. También se indica que estará poco nuboso en cordillera y que en el sur provincial, específicamente en San Rafael y General Alvear, habrá mínimas bajo cero.

pronostico viernes El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.