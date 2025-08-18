Mendoza arranca la semana con lluvias y descenso en la temperatura
El pronóstico para este lunes 18 de agosto anticipa una jornada mayormente nublada, con lluvias aisladas, ambiente frío y nevadas en la cordillera, acompañadas por vientos moderados del sur.
El inicio de la semana estará marcado por condiciones invernales en Mendoza. El pronóstico para este lunes 18 de agosto señala una jornada mayormente nublada, con ambiente frío y ventoso debido a vientos moderados del sector sur. La temperatura mínima será de 8° y la máxima no superará los 13°.
Durante el día podrían registrarse precipitaciones aisladas en distintos sectores del llano, aunque no se esperan fenómenos de gran intensidad. En la cordillera, en cambio, persistirán las nevadas, lo que podría generar complicaciones en pasos internacionales y rutas de alta montaña.
El pronóstico para el martes en Mendoza
El martes 19 de agosto se espera una mejora en las condiciones generales. El cielo estará algo nublado y se prevé un ascenso de la temperatura, con mínima de 6° y máxima de 18°. Los vientos se mantendrán del sector sur, con intensidad moderada, y en cordillera continuarán las nevadas.