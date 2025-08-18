Mendoza arranca la semana con lluvias y descenso en la temperatura

El pronóstico para este lunes 18 de agosto anticipa una jornada mayormente nublada, con lluvias aisladas, ambiente frío y nevadas en la cordillera, acompañadas por vientos moderados del sur.

Lunes con cielo cubierto, mínima de 8° y máxima de 13° en Mendoza, con lluvias aisladas en distintos sectores.

El inicio de la semana estará marcado por condiciones invernales en Mendoza. El pronóstico para este lunes 18 de agosto señala una jornada mayormente nublada, con ambiente frío y ventoso debido a vientos moderados del sector sur. La temperatura mínima será de 8° y la máxima no superará los 13°.

Durante el día podrían registrarse precipitaciones aisladas en distintos sectores del llano, aunque no se esperan fenómenos de gran intensidad. En la cordillera, en cambio, persistirán las nevadas, lo que podría generar complicaciones en pasos internacionales y rutas de alta montaña.