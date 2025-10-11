Mendoza bajo alerta amarilla por viento: el pronóstico anticipa ráfagas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento en la provincia. El pronóstico para este sábado 11 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, informó en su pronóstico para este sábado 11 de octubre la presencia de fuertes ráfagas de viento sobre la provincia de Mendoza. Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 23°C, de acuerdo con los datos oficiales del organismo.

El SMN informó que la situación de vientos intensos podría afectar principalmente las zonas centro y sur del territorio provincial. Se esperan ráfagas con levantamiento de polvo, especialmente en sectores rurales y áreas de precordillera, por lo que se recomienda precaución al circular por rutas y caminos de montaña.

Zonas afectadas y condiciones previstas Las zonas más comprometidas por el fenómeno serían San Rafael, General Alvear, Malargüe, Tunuyán y San Carlos, donde además podrían registrarse tormentas aisladas durante la madrugada. En tanto, en el Gran Mendoza se prevé una jornada ventosa, con una disminución de la temperatura hacia la noche.