Mejoran las condiciones en Mendoza este viernes: sube la temperatura y vuelve el sol

El pronóstico para Mendoza anticipa un viernes con mejora del tiempo tras las lluvias del jueves. Se espera un ascenso de la temperatura, cielo algo nublado por la mañana y una tarde más estable.

Las condiciones del tiempo muestran una mejora en Mendoza este viernes, luego de una jornada previa marcada por la inestabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día estará dominado por un aumento de la temperatura.

La mínima se registrará durante la madrugada y será de 17°, mientras que la máxima alcanzará los 32°. En las primeras horas de la mañana el cielo se mantendrá algo nublado, con vientos moderados del sudeste que acompañarán el inicio de la jornada.

Con el correr de las horas, especialmente después del mediodía, se espera una mejora más marcada: el cielo tenderá a despejarse y el ambiente será soleado, aunque con una sensación algo más húmeda. Estas condiciones permitirán una tarde más agradable en comparación con los días anteriores. En cordillera, el tiempo se mantendrá estable y poco nuboso.