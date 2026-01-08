Propiedades en Miami, aviones privados, yates de lujo y joyas: el presunto patrimonio de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, se reactivó el interés internacional por la fortuna del líder chavista, sus bienes en el exterior y el alcance real de las incautaciones ordenadas por Estados Unidos. Aviones privados, mansiones, joyas y vínculos con la minería ilegal de oro forman parte del entramado que investiga la Justicia.

De acuerdo con estimaciones de la organización Transparencia Venezuela, la fortuna de Maduro podría alcanzar los 3.800 millones de dólares. Se trata de un cálculo estimativo sobre la riqueza acumulada durante más de dos décadas de control político chavista, y no de un monto completamente identificado o recuperable.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los activos estarían distribuidos en distintas jurisdicciones, muchas veces a través de testaferros y estructuras financieras opacas. Tras la detención, Suiza ordenó bloquear posibles activos para evitar la posibilidad de una fuga de capitales.

Informes de ONG y medios especializados señalan que Maduro estaría vinculado a residencias de lujo en Miami , en zonas exclusivas como Coral Gables y Sunny Isles Beach, además de villas en República Dominicana. A esto se suma una colección de joyas de alto valor y presuntos nexos con la minería ilegal de oro, una actividad clave en el esquema económico del chavismo.

Venezuela posee una de las mayores reservas de oro del mundo, concentradas principalmente en el Escudo de Guayana, en el estado Bolívar. Tras la captura de Maduro, el interés internacional por estos yacimientos creció por su valor estratégico y su impacto en el mercado global de metales preciosos.

minero minería oro Venezuela efe En Venezuela, las personas que trabajan en minas de oro corren enormes riesgos. Foto Efe

Bienes confiscados tras la Operación Resolución Absoluta

Luego del operativo que derivó en la captura del exmandatario, la Fiscalía de Estados Unidos confirmó la incautación inmediata de activos por unos 700 millones de dólares. Entre los bienes confiscados figuran:

Mansiones en Florida, ubicadas en Coral Gables y Sunny Isles

Aviones privados, que ya estaban bajo seguimiento

Propiedades de lujo en República Dominicana, vinculadas al entorno de Maduro

Además, se bloquearon cuentas bancarias en paraísos fiscales y entidades europeas por cientos de millones de dólares. El acceso efectivo a esos fondos dependerá de procesos judiciales internacionales, que podrían extenderse en el tiempo.

avion privado de maduro El avión privado de Nicolás Maduro. EFE

Qué parte de la fortuna ya fue recuperada

Desde Transparencia Venezuela aclararon que los 3.800 millones de dólares corresponden a una estimación del patrimonio total, mientras que lo incautado hasta ahora representa la porción rastreable y físicamente accesible en jurisdicciones occidentales.

El mayor obstáculo, señalan los informes, son los activos vinculados a la minería ilegal de oro y a inversiones canalizadas a través de aliados en países que no reconocen las órdenes judiciales estadounidenses. Por ese motivo, aunque una parte relevante del patrimonio ya quedó bajo control judicial, la recuperación total sigue en curso.

Qué muestran las imágenes sobre la fortuna de Maduro

Medios de Estados Unidos y el Caribe difundieron imágenes de las propiedades asociadas a la red de testaferros. En Miami, se conocieron tomas aéreas y a nivel de calle de mansiones y edificios de lujo con muelles privados para yates. En República Dominicana, circularon fotografías de villas en zonas turísticas exclusivas, allanadas durante operativos conjuntos.

También se publicaron videos del Dassault Falcon 900EX, incautado inicialmente en República Dominicana y trasladado a Florida, además de imágenes de una flota de autos de alta gama, que incluiría marcas como Rolls-Royce y Lamborghini. Los inventarios difundidos exhiben relojes de lujo, como Rolex y Patek Philippe, y lingotes de oro hallados en cajas de seguridad.

Mientras avanza la investigación, la pregunta central sigue abierta: cuánto del patrimonio de Nicolás Maduro podrá ser efectivamente recuperado y qué impacto tendrá ese proceso en el futuro político y económico de Venezuela.