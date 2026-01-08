Nicolás Maduro ya no está en el poder en Venezuela y el petróleo lo manejará Estados Unidos

Con el despliegue de once nuevos buques de Chevron y un circuito de refinamiento centrado en Texas, Washington asume el control operativo y comercial del crudo venezolano.

¿Y cómo quedó este negocio? Estados Unidos ya tiene una empresa trabajando desde hace años en territorio venezolano, Chevron. Aproximadamente, esta compañía maneja cinco buques de manera permanente. A esos cinco se le van a sumar once que ya salieron de territorio norteamericano hacia Venezuela.

Cómo manejará Estados Unidos el petróleo de Venezuela BURGUEÑO VENEZEULA SECUESTRO MADURO Chevron tomará el petróleo, lo llevará a los buques, lo transportará a Estados Unidos como crudo, y las refinerías que se utilizarán están en territorio norteamericano y pertenecen a tres empresas: Marathon, Conoco Phillips y Valero.

Estas compañías van a refinar el petróleo, lo van a comercializar en Estados Unidos, y también lo van a exportar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el negocio actual del petróleo venezolano simplemente cambia de manos, lo toma los Estados Unidos y lo comercializan ellos mismos.

Este dato es importante porque si estamos hablando de que en un futuro se quiere que Venezuela sea propietaria de su propio petróleo, lo comercialice y lo pueda vender al mundo en una Venezuela republicana, democrática, etc., este modelo de los Estados Unidos va para otro lado.