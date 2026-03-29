Megacorte: Aguas Mendocinas comunicó que el servicio ya funciona al 100%

Tras los trabajos realizados el día sábado, la compañía informó que el suministro está operando de manera normal. Sin embargo, advierten que algunas zonas pueden tener problemas por la presencia de agua en las cañerías.

Aysam informó que, tras el corte de agua por los trabajos realizados, el servicio funciona al 100%.

Aysam informó que, tras el corte de agua por los trabajos realizados, el servicio funciona al 100%.

Luego de que las obras para la optimización de Macrodistribución del Area Metropolitana de Mendoza hayan finalizado, este domingo la compañía Aguas Mendocinas comunicó que el servicio fue restablecido "en su totalidad".

A través de un comunicado en sus redes sociales, la empresa precisó que el proceso de normalización comenzó de manera paulatina el sábado, una vez que finalizados los trabajos, a las 9:30, y que el mismo se completó "en los barrios del oeste durante el día de hoy".

"Actualmente, el sistema se encuentra operando al 100%", aseguran desde Aguas Mendocinas, aunque advierten que "pueden existir zonas puntuales con falta del servicio debido al aire atrapado en las cañerías. En ese caso, llamar a Reclamos Técnicos 0810-777-2482".

Los trabajos realizados por Aysam En concreto, Aysam avanzó con la instalación de válvula mariposa en acueducto diámetro nominal (DN) 600 mm en cámara seca Benegas. Además, también realizó la instalación de las 2 compuertas en cámara hexagonal de derivación del acueducto diámetro nominal (DN) 1.100 mm.