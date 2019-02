Maximiliano Conca, quien sufrió un infarto cuando estaba de vacaciones en Chile, tiene un cuadro de salud estable luego de su traslado al hospital Centro de Salud de Tucumán -donde ya lo habían salvado de otro ataque cardíaco- y desde allí elogió la salud pública, informó el gobierno tucumano.

Desde su habitación en la unidad coronaria, Conca elogió la salud pública en Argentina: "Los servicios no cambian y los profesionales son tan buenos los de acá como los de allá -dijo sobre la atención que recibió en el Hospital Naval de Viña del Mar-, pero la enorme diferencia es que aquí la salud es un derecho y es gratis, es para todos, en cambio en Chile hay que pagar y a veces son cifras imposibles", aseguró el hombre, de 40 años, quien tuvo que pagarle 600 mil pesos al hospital chileno por no contar con un seguro de asistencia al viajero.

En declaraciones difundidas por el Ministerio de Salud de Tucumán, Conca aseguró: "Estoy seguro de que no tengo ni idea de cuántas personas pusieron su grano de arena para que esto se logre".

El arquitecto tucumano llegó anoche a Tucumán luego de que la provincia se hiciera cargo de su traslado con un avión sanitario tras recibir el alta en Chile.

Según contó, ésta es la segunda vez que está internado en el Centro de Salud. "Estaba jugando al fútbol y me agarró un infarto. Me trajeron aquí y me salvaron la vida aquella vez también", contó.

Por su parte, la ministra de Salud Pública de Tucumán, Rossana Chahla, informó que "Conca llegó anoche y ya está internado en la Unidad Coronaria del Centro de Salud" y agregó que el arquitecto les dijo estar "sorprendido por cómo en Chile la salud es tan costosa y aquí totalmente gratuita, con grandes profesionales y equipamiento de última generación".

Luego de ser internado en Tucumán, Conca expresó: "Es inmenso el agradecimiento que siento hacia el gobierno de la provincia, que hizo posible que yo hoy esté aquí. Me podrían haber dejado en Chile, pero no, me salvaron la vida"

En tanto, Agustina Conca, su hermana, señaló que "en el momento que pasó todo esto fue desesperante y no teniendo soluciones a mano, ni siquiera hablando con el consulado, puse un tuit y etiqueté a todos los que pude, incluyendo al Ministerio de Salud y al gobernador".

"Antes de los 60 minutos de publicado, -siguió la joven en las declaraciones difundidas por el ministerio- me contestó el doctor Gustavo Vigliocco, secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, y al otro día ya estaba reunida con él y otras autoridades del sistema sanitario", destacó.

Conca sufrió un infarto el domingo último mientras manejaba en una ruta de Viña del Mar, estaba de vacaciones junto a su novia.