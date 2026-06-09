Vuelve el streaming del Conicet: cómo será la nueva expedición al fondo del mar

Los científicos del Conicet volverán a explorar las profundidades del Mar Argentino a bordo del buque Falkor, del Schmidt Ocean Institute, luego del fenómeno que generó el streaming de la expedición viral del año pasado. La nueva misión, llamada Talud Continental V, buscará estudiar ecosistemas marinos poco explorados frente a las costas de Chubut.

Luego del impacto que tuvo la expedición Talud Continental IV: Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata, que fue seguida por miles de personas a través de transmisiones en vivo, el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa) volverá al Atlántico Sudoccidental con una nueva campaña científica.

Tras transmitir por streaming desde Mar del Plata, los científicos del Conicet harán una nueva expedición en Chubut.

La expedición se desarrollará en los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut, a unos 600 kilómetros de la costa argentina. La misión durará 23 días y está prevista para abril de 2027, aunque podría adelantarse a febrero.

La región elegida es una de las menos exploradas del margen continental argentino y tiene un enorme potencial de biodiversidad, además de la presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables.

Qué buscarán los científicos del Conicet en Talud Continental V

El principal objetivo de la campaña será ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas profundos del Mar Argentino, una línea de investigación que el equipo desarrolla desde hace más de diez años.

Entre las metas más importantes aparecen:

Explorar profundidades superiores a los 4 mil metros.

Estudiar ambientes marinos todavía no investigados en Argentina.

Analizar biodiversidad de fondos profundos, peces e invertebrados.

Investigar arrecifes de corales de aguas frías y hábitats vulnerables.

Trabajar con ADN ambiental (eDNA) y conectividad biológica.

Evaluar el impacto humano en ambientes remotos, incluidos microplásticos.

Los investigadores esperan reencontrarse con algunas especies observadas en el Cañón Mar del Plata, aunque también mantienen expectativas por hallar fauna completamente diferente y posibles nuevas especies para la ciencia.

Qué instituciones participarán de la expedición

El equipo multidisciplinario de GEMPA estará integrado por científicos de distintas instituciones argentinas, entre ellas:

CONICET.

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR).

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC).

Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA).

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).

Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA).

Universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata.

Prefectura Naval Argentina.

Cómo fue la expedición del CONICET que se volvió viral

Entre el 23 de julio y el 11 de agosto del año pasado, científicos argentinos realizaron una histórica exploración del océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata.

Durante aquella campaña se utilizó por primera vez en la región un vehículo operado remotamente (ROV), que permitió capturar imágenes en ultra alta definición a casi 4 mil metros de profundidad y recolectar muestras sin alterar el entorno marino.

La expedición documentó arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una biodiversidad extraordinaria. Además, los investigadores identificaron más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia, un hallazgo que generó gran repercusión y convirtió al streaming de la misión en un fenómeno viral.