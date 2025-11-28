Mauricio Kartun: un cruce brillante entre el mito griego y la pampa argentina de los años 30

La creación más reciente de Mauricio Kartun, vuelve a situar al espectador ante un mundo donde lo festivo y lo trágico se entrelazan con una naturalidad sorprendente. La obra recupera la vitalidad del rito, la fuerza del humor y esa mirada singular que vuelve al teatro un espacio para sentir antes que explicar.

En este nuevo universo, en este pastiche, construido por Kartun, donde él imagina una pampa de los años 30 de paisaje solemne que convive con el impulso primitivo de la fiesta, un paisaje que se convierte en un campo de batalla simbólico. Todo vibra entre lo sagrado y lo profano, entre la austeridad cotidiana y el estallido reprimido que la obra libera apenas se enciende la primera luz. Allí, la fiesta —tristecita, contenida, casi culpable— emerge como la huella de antiguas bacanales transformadas en carnaval doméstico, apenas tolerado por un sistema que exige productividad antes que goce. La obra pone en escena ese choque entre la energía liberadora de la fiesta y las fuerzas que intentan controlarla. La represión aparece como la gran maquinaria histórica que ordena, disciplinando tanto a los cuerpos como a los deseos. Sin embargo, en la pampa ritualizada de Kartun, esa opresión no logra apagar la chispa que atraviesa a los personajes: la necesidad ancestral de celebrar, de romper la norma, aunque sea por un instante, de reclamar un espacio donde el goce sea posible.

Magistralmente interpretados por: Aníbal Gulluni, José Mehrez, Paloma Zaremba, Soledad Bautista, Nahuel Monasterio y Luciana Dulitzky. Todo el elenco egresado de EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático), El relato avanza mientras los personajes emergen desde una misma raíz trágica pero cada uno arrastra una marca que lo deforma, un legado que los arrastra hacia lo grotesco o lo mezquino. El Tío Silenio, acomodado en su rol de administrador del deseo ajeno, funciona como un engranaje más del sistema que explota cuerpos sin mirarlos; Sarita, entre el amor por su hermana, la envidia y el despecho, oscila en una tensión que la vuelve protectora y a la vez devoradora de una belleza ajena, Dionisio, dios Opa, terrenal ahora, se mueve en su propio teatro de máscaras, atrapado por una lucidez que roza la locura y el amor de una mujer que no le corresponde, mientras que Penteo, hijo del poder, se despliega entre la crueldad, la torpeza, el rencor y una autoridad heredada que nunca termina de sostener por sí mismo, Solo Se muestra vulnerable frente a los ojos de su madre Ágave, quien carga un dolor antiguo que se filtra en cada gesto, una mezcla de frustración y desvelo que la vuelve tanto víctima como continuidad del sistema que la oprime. Y la peonada orbita como residuo que escupe el sistema. Todos ellos parecen responder a mecanismos previos, a condicionamientos que los deforman. Todos funcionan como engranajes de una maquinaria que usa, quiebra o desvía a quienes la integran.

La bacanal baco polaco Y es justamente frente a ese mundo contaminado donde se recorta la singularidad de Reina Esther: una joven que, pese al desgaste y la tristeza acumulada, conserva una pureza que no es credulidad, sino una forma de verdad, una pureza que no nace de la ignorancia, sino de una verdad que se mantiene firme incluso en el barro del entorno. En su fragilidad se concentra el corazón moral de la obra, la única luz capaz de revelar la oscuridad del resto.

Frente a esa constelación imperfecta, Reina Esther aparece como la única presencia noble: una joven moldeada para seducir, usada como tótem y celebrada como sirena, pero atravesada por una tristeza silenciosa que la vuelve más humana que todos. Su recorrido —desde la castidad hasta el sacrificio— la convierte en el único corazón transparente de la obra, la única capaz de actuar desde una fragilidad que no encubre cálculo alguno, una especie de inocencia obstinada que no se negocia ni se mancha. Mientras los demás responden a máscaras heredadas, ella se mueve desde lo que le queda: una pureza que el mundo intenta destruir pero que, paradójicamente, la vuelve imprescindible dentro de la tragedia.