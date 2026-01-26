Materias pendientes: cuánto cuesta prepararlas con un profesor particular

La Dirección General de Escuelas implementó un cambio: sólo se pasa al año siguiente del segundario si se tiene dos materias pendientes . En realidad, no son materias sino "temas" para decirlo correctamente, ya que son los exaprendizajes prioritarios o las viejas "unidades" lo que los estudiantes adeudan. Algunas familias deciden y -pueden afrontar el gasto- de que sus hijos se preparen con un profesor particular.

Varía el precio de la hora para preparar materias. Según pudo consultar MDZ , en el Gran Mendoza, al menos, están cobrando entre $8.000 y $13.000 pesos la hora. Depende de la materia, la zona y de que también hay profes que van a domicilio. Generalmente en esos casos, lo hacen por dos horas mínimo.

"Un kilo de molida especial", dijo una profesora de Historia a este diario. "Es generalmente la referencia que tenemos para hacer el cálculo", agregó. Claro que es algo que no está regulado y si se quiere está en negro, a excepción de los institutos que se dedican a preparar alumnos.

Generalmente funciona por recomendaciones: si una docente es "buena", los alumnos se lo cuentan a sus compañeros o pasan el teléfono entre familias. También acá se ven las diferencias sociales, hay chicos que no tienen el dinero para gastar en alguien que los prepare y por lo tanto piden ayuda a sus familias o estudian en soledad o con otros compañeros.

Los precios varían. "Entre $8.000 y $15.000 depende la zona y la escuela. Si son de privadas, más caro", aseguró una docente de Lengua. Un profesor de Química, contó: "yo cobro por dos horas, que es lo que trabajo, $21.000, sino puedo ir a domicilio y lo hago por $24.000", sostuvo. "Vivo en Las Heras, y hay chicos a quienes les queda lejos, por lo tanto me organizo y voy yo. Preparo Química y Matemáticas, que son materias que generalmente la parte práctica necesita de mucha ayuda".

Una directora jubilada dijo a este diario: "Lo ideal sería que los chicos estudien todo el verano, como pasaba antes. Pero eso ahora no sucede y a las familias se ven obligadas a contratar a alguien que les ayude. Especialmente porque son muy inquietos, no se ponen a estudiar, no hacen caso, o se distraen".

Joaquín, quien adeuda varios temas de tercer año, coincidió: "A mi casa va a un profe dos veces a la semana, dos horas. La verdad que me resulta ordenador porque sino, no me levanto a estudiar o me pongo a pelear con mi mamá porque me despierta y yo quiero seguir durmiendo". Juana sumó: "Estoy a punto de repetir, lo que más me motiva para estudiar son mis compañeros, no quiero ir con los que son más chicos".

Lo que hay que saber sobre las materias adeudadas

A diferencia de otras épocas, los chicos y chicas no se llevan materias a marzo, sino a febrero. Este año otra vez solo les pueden quedar 2. La forma de evaluar sigue igual, no hay un día para rendir en una mesa con tribunal: los alumnos rinden durante 2 semanas con su profesor del 2025 que los va evaluando por temas y después hace un promedio y esa es la nota final.

El ciclo lectivo 2025 termina en febrero, por eso rinden en el horario que tenían esa materia y con ese profesor. En febrero sólo rinden los temas que tienen desaprobados (que no se llaman más AP aunque la mayoría de las escuelas sigue usando ese término que no está en la última y vigente resolución de evaluación y promoción).

AP significa aprendizajes prioritarios y se usó en la pandemia cuando había que seleccionar temas importantes porque no se llegaba a dar todos los contenidos. Después de la instancia de febrero, si pasan-o sea si les queda una o dos-, les queda previa y entonces ya rinden toda la materia completa en las fechas que estipule el calendario.