Más del 10% de los colectivos no tiene Red Bus y los pasajeros viajan gratis

Desde hace un tiempo algunas unidades del transporte urbano de pasajeros se encuentran sin máquinas de Red Bus, por lo cual los pasajeros no registran su pago y viajan gratis. Varias de ellas ya tienen instaladas las de Sube, que aún no confirma fecha para funcionar en Mendoza, pero otras no tienen ninguna. Este hecho no tiene consecuencias negativas para las empresas de transporte ni para la propia Red Bus, pero sí para el Estado provincial, que debe financiar el sistema

La escena es frecuente para los usuarios. Al subir al colectivo advierten que no tiene la máquina correspondiente para acreditar el pago. Al consultar al chofer, confirma la situación y el pasajero hace su recorrido sin pagar.

El inconveniente se presenta con las nuevas unidades que tienen faltante de estas máquinas. Según informaron desde Servicios Públicos, consultados por MDZ, tras la implementación del Mendotran se adquirieron 400 nuevos colectivos. Como esperaban que Red Bus finalizara su prestación en febrero pasado (para ser reemplazado por el sistema Sube) el Gobierno no sumó nuevas máquinas. La implementación de la Sube se demoró, y muchos colectivos quedaron sin posibilidad de cobrar el pasaje. Ante la contingencia, decidieron que "era más importante que estas nuevas unidades salieran a la calle", priorizando el servicio por sobre el cobro del boleto.

Según cifras oficiales hay entre un 10% y un 15% de micros que no tienen sistema de cobro. En contraste, desde la ONG Protectora aseguran que este inconveniente, que se da hace meses, lo tienen entre un 20% y 30% de las unidades. Por ello han constatado junto a escribanos esta falta y luego solicitado un informe público para obtener respuestas.

Quién pierde

De esta ausencia, que inicialmente y para los usuarios parece ingenua e incluso beneficiosa porque les permite “ahorrar” algunos pasajes, se desprende un problema. Aunque los pasajeros no paguen, las empresas de transporte sí cobran por los recorridos el total del dinero. Y quien pierde es el Estado, pues el pago del pasaje es uno de los medios de financiamiento del sistema. Lo que los usuarios no abonan, lo pone el Estado con más recursos del presupuesto provincial.

Este hecho, poco hablado públicamente, no afecta a los empresarios de AUTAM (Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza) porque ellos cobran el total de kilómetros recorridos. Recién tras el primer año de vigencia del Mendotran comenzará a pagarse por eficiencia y sí se tendrá en cuenta la cantidad de pasajeros transportados. Incluso hay un detalle: el 2019 es el "año testigo" que se tomará para medir los parámetros generales.

Tampoco afecta a la empresa prestadora, Red Bus, ya que ellos no cobran un porcentaje por tarjeta, sino que reciben un pago desde el Estado por la prestación.

“Da bronca que sean las arcas públicas las que pierden dinero”, dice el diputado Mario Vadillo dando cuenta de que lo que paga el usuario es solo un 30% del valor real del boleto. Es decir que “el Estado está perdiendo esa plata que debe cubrir con dinero de los impuestos, afectando más allá de los usuarios, a las personas que no usan el servicio”.

Tarjeta SUBE ¿Para cuándo?

El problema se solucionará cuando se implemente el mismo método de pago y cobro del pasaje en todos los colectivos. Esto ocurrirá cuando entre en plena vigencia la SUBE.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos aseguraron hace meses que la SUBE funcionaría en Mendoza, para convivir con Red Bus durante un tiempo y luego reemplazarla de forma definitiva.

En un primer momento el anuncio fue que su uso arrancaría en diciembre de 2018, pero como consecuencia del atraso en el lanzamiento de Mendotran, se pospuso para enero y posteriormente para febrero. Esta situación continuó más allá de los aciertos y desaciertos del nuevo sistema de transporte y corrió el rumor de que funcionaría definitivamente entre junio y julio de este año pero lo cierto es que aún no hay avances ni fechas concretas para su implementación.

En Servicios Públicos aseguraron que si bien no hay fecha, la operatividad se encuentra muy cerca de finalizar y esperan que arribe definitivamente antes de fin de año.

Mientras tanto, para que los usuarios puedan adaptarse, los usuarios podrán seguir usando Red Bus hasta diciembre.

A los 500 puntos de recarga de Red Bus que oficialmente hay actualmente en la provincia, se sumarán otros 400 para la carga de Sube.

Informe de Angie Tonelli