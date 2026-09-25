Más de 5 cuadras de fila para entregar un CV: la multitudinaria búsqueda laboral en Córdoba

Una extensa fila de personas sorprendió este viernes por la mañana en pleno centro de Córdoba . Cientos de postulantes se concentraron en los alrededores de Plaza San Martín para entregar sus currículums en una convocatoria laboral que llegó a superar las cinco cuadras de extensión.

La búsqueda fue organizada por el Grupo Consultores de Empresas, que instaló un puesto de recepción frente al Cabildo y la Catedral cordobesa. La convocatoria había sido difundida previamente a través de redes sociales y establecía un horario de presentación entre las 10 y las 13.

La cantidad de interesados hizo que la fila se extendiera desde el sector de la Catedral hacia las calles 25 de Mayo y Rivadavia, además de alcanzar las inmediaciones de la avenida Emilio Olmos.

La propuesta laboral contemplaba distintos perfiles y no estaba dirigida únicamente a personas que buscan su primer empleo. Entre quienes se acercaron había jóvenes, trabajadores informales y profesionales universitarios.

Cientos de personas se acercaron este viernes al centro de Córdoba por una convocatoria laboral. Video: Cadena 3

Las vacantes incluían puestos para vigiladores, operarios de limpieza, personal de depósito, vendedores y trabajadores de call center .

Para agilizar la recepción de postulaciones, representantes de la consultora también dispusieron códigos QR mediante los cuales los interesados podían cargar sus datos de manera digital.

Búsqueda laboral en Córdoba: más de 500 metros de fila en el centro para entregar un CV. Video: X @leonardoguevara80

Búsqueda de empleo, en primera persona

La extensa fila también reunió historias diferentes detrás de un mismo objetivo: conseguir trabajo. Uno de los postulantes, Enzo Suárez, contó que lleva un año y siete meses buscando empleo. Según relató, muchas oportunidades se consiguen actualmente a través de contactos, una situación que, a su entender, deja afuera incluso a personas capacitadas.

Entre los asistentes también estuvo Rebeca, bromatóloga, quien aseguró que lleva un año sin conseguir trabajo relacionado con su profesión. Por ese motivo, decidió ampliar la búsqueda hacia puestos de atención al cliente, caja o reposición.

Otros postulantes señalaron que buscan una segunda fuente de ingresos o alternativas que les permitan modificar sus horarios laborales.

Una fila que se repitió durante la mañana

La convocatoria comenzó a concentrar personas desde temprano y la fila creció hasta superar los 500 metros, convirtiéndose en una de las imágenes llamativas de la mañana en el centro cordobés. El operativo se desarrolló con personal encargado de ordenar el ingreso y orientar a quienes se acercaban para presentar sus antecedentes laborales.

La escena dejó expuesta la cantidad de personas que actualmente se encuentran buscando una oportunidad laboral y que respondieron a una convocatoria con puestos para distintos niveles de experiencia y formación.