Vuelos privados: llega una app que venderá asientos vacíos en jets

Una nueva aplicación promete conectar a pasajeros que quieran volar en vuelos de jets privados pagando solo por el asiento a ocupar.

Una nueva aplicación busca cambiar las reglas del transporte aéreo de lujo. Se trata de Jetpooler, una plataforma digital que permite a los usuarios comprar asientos vacíos en vuelos privados, una modalidad que apunta a democratizar el acceso a este tipo de viajes.

El sistema funciona a partir de los llamados “empty legs” o vuelos vacíos: trayectos que los aviones privados realizan sin pasajeros, generalmente para reposicionarse entre destinos. Este fenómeno es habitual en la aviación ejecutiva y representa una oportunidad para ofrecer tarifas más bajas. Tiene previsto desembarcar en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Cómo funciona la app para viajar en vuelos privados A través de la app, los usuarios pueden acceder a esos lugares disponibles y reservar solo un asiento en lugar de contratar el avión completo, lo que reduce considerablemente el costo del viaje. De esta manera, Jetpooler se inscribe dentro de una tendencia creciente de economía colaborativa aplicada al sector aeronáutico.

El modelo no es completamente nuevo, pero sí gana impulso con la digitalización. Plataformas similares ya habían explorado este concepto, conectando operadores de jets privados con clientes finales sin necesidad de que la empresa posea aeronaves propias.

Desde la compañía aseguran que el objetivo es optimizar la capacidad ociosa de los vuelos privados y ofrecer una alternativa más accesible frente a los altos costos tradicionales de este tipo de servicios. Además, la app permite consultar rutas disponibles en tiempo real y realizar reservas de forma rápida desde el celular.