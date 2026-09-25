Quién era Esteban Sotelo, el andinista que murió en Vallecitos

Esteban Sotelo tenía 48 años, era de Buenos Aires y estudiaba en la Escuela de Guías de Montaña. El andinista fue encontrado esta tarde sin vida en Vallecitos.

Los amigos de la montaña están de luto tras conocerse la muerte de Esteban Sotelo, el andinista de 48 años que estaba desaparecido desde el domingo en la zona de Vallecitos. Desde el Ministerio de Seguridad informaron esta tarde que el personal de la Patrulla de Rescate encontró el cuerpo del hombre en la Quebrada La Angostura.

El andinista Esteban Sotelo tenía 48 años. Esteban Sotelo Quién era el andinista Esteban Sotelo tenía 48 años y estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking Coronel Valentín Ugarte. Esteban era de Buenos Aires y había estudiado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Era amante del montañismo y la escalada. Entre sus últimas publicaciones en las redes sociales hay una enumeración de cerros que había subido este verano como El Plata, Lomas Amarillas, Vallecitos y Rincón.

Esteban Sotelo practicaba montañismo y escalada. Esteban Sotelo Travesía, búsqueda y rescate El 20 de septiembre fue la última vez que se supo de Esteban Sotelo. Ese día tenía previsto hacer una travesía en la zona de Vallecitos. Como no se informó se regreso, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó el trabajo del personal de la Patrulla de Rescate.

Finalmente, esta tarde encontraron el cuerpo del andinista de 48 años en la Quebrada La Angostura a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero las condiciones meteorológicas obligaron a los andinistas a regresar a una zona segura y mañana cerca de las 6 ó 7 iniciarán las tareas para recuperar los restos.