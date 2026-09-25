Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos para aprovechar antes de fin de mes

Todavía hay tiempo para aprovechar los beneficios de Cuenta DNI. Cuáles son las promociones que siguen vigentes y cuánto se puede ahorrar antes de fin de mes.

Septiembre entró en la recta final y todavía quedan varios descuentos de Cuenta DNI para aprovechar. La billetera digital del Banco Provincia mantiene beneficios en compras cotidianas, servicios y salidas, con promociones que se pueden usar antes de que termine el mes.

No te pierdas los últimos descuentos del mes con Cuenta DNI Foto: Banco Provincia Los descuentos de Cuenta DNI que todavía se pueden usar Para los usuarios que quieran aprovechar los últimos días de septiembre, estas son las principales promociones que siguen vigentes:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona. El reintegro máximo se alcanza con compras de $30.000.

Veterinarias y pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Para conseguir el reintegro completo hay que gastar $26.650.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con consumos de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 por mes y por persona. Para obtenerlo hay que realizar compras por $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona. El reintegro máximo se obtiene con consumos de $32.000.

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos para compras gastronómicas, con un tope de $8.000 semanales por persona. El beneficio no incluye combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y por persona. El máximo se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro. El otro beneficio clave de Cuenta DNI Además de los descuentos, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI tienen una promoción de hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos.

El beneficio alcanza a compras realizadas mediante QR desde la aplicación y no incluye los comercios del rubro alimentos. La promoción se mantiene hasta el 30 de septiembre.